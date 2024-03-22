连升两日后回调 海指微跌2.4点

本地股市在强劲上升两个交易日之后出现回调，新加坡海峡时报指数星期五（3月22日）下滑2.4点或0.07%，闭市报3217.97点。

多数亚太股市也下滑，香港和上海分别滑落2.16%和0.94%；首尔和悉尼同样下跌0.23%；东京则上涨0.18%。

分析：海指若继续走高 投资者分批卖出好时机

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》访问时说，在过去的两个交易日里，海指受美国联邦储备局最新利率政策的消息推动，成功突破3200点的强大阻力。虽然海指能借此利好继续上扬，但其实也快出现回调。

“在过去的三个星期里，海指上涨了超过120点，已经超买。此外，海指目前靠近3240点至3250点的阻力，面对回调的压力。经历最近一轮的上涨过后，中美两国的股市也可能面临回调，进而对海指产生负面影响。”

他认为，接下来海指如果进一步走高，会是投资者开始分批卖出的好时机。

美国物价影响货币政策 消费指数下周公布受关注

美国物价影响美联储的货币政策，因此市场接下来会密切留意在下个星期五（29日）公布的美国2月份核心个人消费支出（PCE）指数。

IG亚洲市场策略师叶俊荣认为，指数涨幅会从1月份的0.4%下跌至2月份的0.3%。整体个人消费支出指数涨幅则可能会从前一个月的0.3%提高到0.4%。

他说：“物价压力进一步趋缓，将能印证美联储坚持的降息计划。”

本地股市全天全场交易量达15亿，交易总额达10亿9000万元。上升股250只，下跌股301只。

海指成份股跌多升少，其中以丰益国际（Wilmar International）的跌幅最大，下滑2.59%至3.39元。其他下跌股包括丰树泛亚商业信托（Mapletree PanAsia Commercial Trust）和怡和合发（Jardine C&C），分别收跌1.55%和1.42%，报1.27元和24.35元。

领涨的有扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）和DFI零售集团，分别上扬1.64%、0.95%和0.94%，报1.86元、1.06元和2.14美元。

在个股消息方面，莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）执行主席吕俊旸医生增持公司股权。他在星期四（21日）以每股1.03142元的价格买入20万股。

他曾在星期二以每股1.03元买入10万股，接着在星期三以每股1.03335元买入多20万股。

莱佛士医疗股价闭市报1.04元，无变动。

香格里拉亚洲转亏为盈 派发每股3新分年终股息

香格里拉亚洲（Shangri-La Asia）转亏为盈，集团宣布派发每股15港分（3新分）的年终股息。

集团截至去年底的全年净利达到1亿8410万美元，扭转2022年亏损1亿5850万美元的局面。集团营收上涨46.5%至21亿4180万美元。

集团股价收报5.25港元，无变动。

欧圣集团（Oceanus Group）在中国深圳的子公司四季行酒业（Season Global Trading），获得澳大利亚酿酒公司富邑葡萄酒集团（Treasury Wine Estates）委任为奔富香槟（Penfolds Champagne）系列的中国独家代理。

集团股价下跌12.5%至0.7分。