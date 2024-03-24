利率持高劳动力短缺 亚太建筑业今年面临严峻挑战

随着全球供应链正常化和大宗商品价格回落，这两个因素对亚太地区建筑行业的影响缩小，但高利率和劳动力短缺是今年这个行业面临的最棘手问题。

建筑咨询公司Linesight本月发布针对亚太地区和海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）地区的《建筑市场洞察》报告，分析了今年影响建筑行业的宏观和微观经济因素。

报告指出，由于人口老龄化和劳动力供需不平衡等因素，发达国家的劳动力严重短缺，而新兴国家的熟练劳动力缺口也十分明显。

尽管面临挑战，亚太地区的建筑业产出仍继续增长，主要得益于各地对基础设施、数据中心、半导体和可再生能源等关键领域的大量投资。

新加坡建筑业今年增长率料为3.3％

其中，今年新加坡建筑业产出的增长率预计为3.3％。可持续发展和创新，尤其是绿色建筑和智能基础设施，仍将是该行业的焦点。

宏观层面，亚太地区有望在今年比其他经济体更早地实现目标通胀水平，并在未来两年逐步下降。

今年利率预计逐步下调，但由于2023年的加息幅度较大，这为新建筑工程带来挑战，因为融资成本提高，影响了承包商的利润率。

最近几个季度，亚太地区大多数国家的大宗商品和材料价格开始企稳。

在新加坡，制造业活动持续，也让钢筋和扁钢价格更趋稳定。从2023年第一季到2024年第一季，钢筋和扁钢价格分别下降9％和3％。

铜价有些波动，但也在放缓。不过，经济状况改善、中国市场的预期复苏，以及政府可再生能源计划带来的需求增长，预计将使新加坡的铜价上涨。

Linesight亚太区董事总经理巴特勒（John Butler）说：“亚太地区的建筑业取得了长足的进步，在关键任务领域建立了主导地位，整个地区今年将有大量建筑项目。面对强劲的需求和持续的劳动力短缺，招聘、培训和广泛实施更有效的交付方法，对发挥区域建筑潜力，并支持全球到2050年实现净零排放至关重要。”