报告：科企应抓住AI机遇 建立“AI控制塔”

在2023年宏观经济疲软和成本削减的双重挑战下，科技行业经历了一段艰难时期。然而，生成式人工智能（GenAI）的崛起为市场重塑了对行业的信心。

根据安永（EY）最新发布的《2024年科技企业的十大机遇》报告中， 将生成式人工智能注入数码化转型战略首次列入十大机遇，并且位列投票榜首。报告也强调了多个与AI相关的行业机遇，凸显了科技企业在今年要想获得领先地位，专注于AI的发展至关重要。

不过报告同时提醒说，目前有90%的企业仍然处于AI成熟度的早期阶段。因此，企业应建立一个“AI控制塔”——一个由主要高管组成的专门指导小组，负责监督使用AI技术时的道德和安全相关问题。

报告认为，“AI控制塔”能够确保AI的部署以人为本，支持安全且合乎道德的人工智能部署。

报告也指出，在科技快速进步的背景下，精通AI的应用变得迫在眉睫，宛如与时间竞赛。企业面临一个关键的抉择：是依靠自身的资源自行构建AI系统，还是通过并购其他企业来快速提升AI能力。

一方面，通过收购、交易和建立合作伙伴关系，企业能够解决包括硬件需求、高昂培训费以及吸引所需人才等一系列挑战，进而加速技术的发展。另一方面，面对数据隐私和网络安全的考量，涉及AI的交易存在许多监管障碍。

尽管如此，安永—博智隆（EY-Parthenon）全球科技、媒体和电信领导沃尔夫（Olivier Wolf）对于这类并购交易背后所蕴含的巨大潜力仍持乐观态度。

沃尔夫说：“（企业）扩展的最佳方式可能是通过小到中型的收购、以及企业投资和合作伙伴关系。这将帮助企业快速获得知识产权和开发新提案所需的技能。”

需提升数据中心能效

随着AI的快速发展，企业对能源的需求也随之增加，这使得“优先提高数据中心的能效”跻身今年的十大机遇榜单。

据安永预测，到2027年，AI的电力消耗可能达到与荷兰等国家相当的水平。因此，提升数据中心能源效率显得格外重要。报告建议企业与能源设备供应商合作，开发创新的数据中心供电方式。这不仅是为了降低成本，更是确保科技进步能够持续发展的必要条件。