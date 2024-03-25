调查：未来六至12个月 逾六成国人料增加网购次数

根据报告，62%的受访新加坡人预计会在下来六个月至12个月增加网购次数，65%的新加坡受访者认为国际商家值得信赖，也有同等比率的国人对资料的安全性有信心，比美国、英国和澳洲的消费者来得高。

选择多、品质佳、价格实惠是新加坡人网上跨境消费的推动力，大型国际商务平台是新加坡人倾向购物的渠道，而国人最喜爱的消费社交媒体平台是TikTok。

新加坡的消费者除了价格以外，也侧重选择性和产品质量。此外，八成的新加坡人认为，网红会影响个人对商家的信任度。

支付供应商Airwallex日前发布一项有关跨境消费的最新报告披露，即便宏观经济不稳定，全球54%的消费者将在未来六个月至12个月增加网上跨境消费的次数。

推动跨境网上消费的另一个主要原因是消费者对国际商家越来越有信心，61%的受访者认为国际商家值得信赖，65%表示对在购物时披露的个人和财务资料安全性有信心。

这项今年第一季进行的调查访问了3010名来自澳大利亚、中国大陆、香港、新加坡、英国和美国的消费者和主要商家。

受访的国家和地区中，中国大陆和香港受访者对国际商家可信度和网购安全性的占比都比其他国家高。认为商家可信和网购安全的中国大陆消费者比率都是87%，香港则是77%。

科技的进步促使消费者信心提高，同时促进电子商务市场的快速发展，为开拓海外市场的商家创造有利条件，因此，到了2030年，全球跨境电商市场预期可以达到7.9万亿美元（10.6万亿新元）。

报告说，这一发展对全球业务展现巨大商机，不过，这也意味无法将业务扩大到国际层面的业者将面对更严峻的竞争，因为当地消费者可以转向提供更多选择和更具竞争力价格的海外商家。

逾90％国人选在大型国际平台购物

虽然消费者对海外购物持开放态度，36%的受访消费者选择向美国商家购买海外产品，而中国消费者选择从美国购货的比率更提高至55%。

86%的新加坡消费者选择直接在商家的网站购物、91%选择在亚马逊、eBay等大型国际平台购物，会在社交网络平台上购物的国人占62%，虽然比英、美、澳占比高，但比中国大陆和香港的86%和76%显著来得低。国人最常购物的社交网络是TikTok，占25%，其次是Instagram（23%）和脸书（22%）。

报告也指出，数码支付方式的崛起是消费者在全球各地购物感到安心的主要原因。由于科技进步，消费者的期盼因此提高。消费者如今预期在消费时，产品是以自己的货币标价，能使用自己选择的方式付款，并预期过程平顺和透明。

另外，94%的新加坡人预期产品以新元报价，而79%的国人会因为无法使用喜欢的付款方式而放弃购物。