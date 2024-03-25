海指上周涨1.42％ 美个人消费支出物价数据是本周焦点

缺乏利好消息刺激，新加坡股市表现平淡，海峡时报指数上星期五（3月22日）收报3217.97点，跌2.4点或0.07％。海指全周上扬45.01点或1.42％，是自2月16日以来的最大单周涨幅。

美股三大股指上周五收盘涨跌互现。全周来看，道琼斯工业指数起1.97％；标准普尔500指数收涨2.29％；纳斯达克指数取得2.85％的涨幅。

上周，美国联邦储备局虽然维持利率不变，但暗示今年会减息三次。此外，美联储上调今年美国经济增速的预测至2.1％。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时指出，这些利好消息促使华尔街股市上扬，进而带动亚洲股市走高。

虽然降息近在眼前，但标普500指数自年初以来已上扬超过10％，在未来几个月内可能会看到市场有一定程度的回调，这对投资者来说将是入场机会。其中，美股中的科技股和海指中的房地产投资信托板块尤其值得关注。

花旗集团（Citi）美国股票策略主管克罗默特（Scott Chronert）说：“市场更加相信美联储可以在不引发经济衰退的情况下，使通胀接近其长期目标，如果你认为美联储会在某个时候降息，那么你可以更放心地再持有银行或工业股。”

数据：美联储7月降息概率逾80％

根据芝加哥商业交易所FedWatch工具的数据，目前市场预计美联储5月仍将大概率按兵不动，6月降息的概率为66.7％，7月降息的概率超过80％。

不过，美联储在降息前也需要进一步地证据表明通胀放缓，因此，接下来的数据将受到更多关注。作为美国联邦公开市场委员会（FOMC）首选的通胀指标，本周五（29日）将公布的2月个人消费支出物价指数（PCE）或成最大焦点。

新加坡个股方面，豪利控股（Oxley Holdings）将发行总值达8800万元的票据，票据利息为7.25％，利息每半年支付一次，直到2025年7月到期。发行目的是为债务再融资、支持营运资金和为公司支出提供资金。这是其价值10亿美元（约13亿4900万新元）的欧元中期票据计划的一部分。公司股价上周五收于0.09元，起1.12％。

强枫控股（Keong Hong Holdings）在回应股东对截至2023年9月30日的财报询问时指出，假设集团行使其附带权利，集团在Pristine Islands Investment中所持有的49％股份价值，将超过443万7000元的账面价值。作为Pristine的最大股东，集团还有其他业务和商业方面的考虑，集团将继续全面评估和探索各种选项，以最大限度地提高在Pristine中的投资回报。强枫控股的股价上周五收于0.24元，无起落。

目前正在清盘的Alita Resources将其终止申请（Termination Application）的最终听证会，改为3月25日下午2时举行，清盘人将继续告知股东最新情况，股东也可通过电子邮件或电话向清盘人询问。

护肤及保健品公司全美世界（Best World International）董事会计划通过选择性减资的方式退市。大股东和相关股东将不参与这个计划。公司上星期五中午要求暂停交易，当天晚上宣布，董事会仔细考虑可采纳的退市策略后，计划通过选择性减资，即注销股份并以现金把股本退回给合格股东的方式退市。

公司指出，合格股东须通过一项特别决议批准这项选择性减资，这也须获高庭批准。公司计划召开股东大会让股东表决。公司已委任普化资本公司（Evolve Capital Advisory）为独立财务顾问。公司暂停交易前股价为1.77元，上涨1.14%，公司已要求解除暂停交易。