美元上涨使亚太股市疲软 海指跌0.62%

美元指数上涨导致市场避险情绪上升，亚太多个股市走势疲软。新加坡海峡时报指数星期一（3月25日）下滑19.87点或0.62%，闭市报3198.10点。

亚太其他地区股市几乎全部下跌。深圳下跌1.86%，跌幅最大；东京和上海分别下跌1.10%和0.71%；台湾、吉隆坡、香港和首尔股市的跌幅介于0.18%和0.40%；悉尼则逆势上涨0.53%。

辉立证券研究分析师麦敏媚在接受《联合早报》访问时说，美元指数近日走强让亚洲主要货币承压，导致亚太股市在本周伊始表现疲软。若美元持续强劲，亚太各国央行将难以继续降息来对抗通胀，这不利于各国市场走势。

由于美元上涨， 在岸和离岸人民币兑美元近期都跌至近四个月以来低点，分别一度跌破1美元兑7.22人民币和7.27人民币关口。日元也再次跌回1美元兑151日元的区间。

麦敏媚说，中国人民银行出手可能有助于稳住人民币继续下滑，但日本政府有心无力，估计难以扭转日元下跌趋势。

市场将持续关注美联储货币政策

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁认为，虽然本地通货膨胀超预期给市场带来负面情绪，但估计这是因农历新年物价上涨，不会对本地通胀走势有太大影响。此后主要影响海指走势的仍是美国联邦储备局的货币政策。

本地股市全场成交量16亿9000万股，总成交额10亿3000万元。上升股255只，下跌股279只。

成份股方面，20只下跌，三只上涨，七只持平。

跌幅最大的是城市发展（CDL）和怡和合发（Jardine Cycle & Carriage），分别滑落1.52％和1.48%，收报5.82元和23.99元。

涨幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和创业公司（Venture Corp），前者起1.08％，收报1.88元；后者起0.43％，收报14.18元。

个股消息方面，CSE环球（CSE Global）通过发行6000万股筹集了2400万元。筹集资金将加强公司资产负债表以把握核心市场城市化和脱碳等机遇。配售股的每股发行价为0.40元，比配售协议签署日期前的最后一个市场日的交易量加权平均价0.4281元，有6.6%的折扣。配售股将使公司的股票数量扩大9.71%至6亿7811万股。新股将于星期二（26日）在新交所开始交易，并有权获得董事会建议的每股1.5分的股息。CSE环球星期一闭市报股价维持在0.435元。

胡金标控股（OKP Holdings）宣布，集团子公司Eng Lam Contractors获得新加坡公用事业局（PUB）一份改善旧路边排水渠的合约，价值1770万元。合约为期30个月，预计将于2026年9月竣工。这份合约使集团的建筑订单总额增加至6亿6040万元。公司股价闭市收于0.255元，无起落。