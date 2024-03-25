大华银行：泰勒丝演唱会期间 信用卡消费大增35%

泰勒丝演唱会推动本地旅游消费，在演唱会举行一个星期内，信用卡消费比前一个星期高出35%。

大华银行（UOB）的最新数据显示，从今年1月1日至3月13日，用户使用大华银行信用卡的总消费额同比增加10%。

在这段期间里，在海外发行的大华信用卡消费增幅更加显著，同比增长30%。这些信用卡的各项消费都取得双位数增长，交通和旅行暴涨55%；零售和服装上升超过40%；酒店上升35%；餐饮店消费增长25%。

大华银行发现，泰勒丝在本地举行演唱会期间的开销最大。

在3月4日至10日的这段期间，也就是泰勒丝举行六场演唱会中的四场期间，信用卡消费比前一个星期高出35%，而且多数是与旅游相关的开销。

服装消费增长85%；交通和旅行消费增长超过80%；休闲与娱乐增长超过50%。酒店消费增长近45%；餐饮消费增幅较低，大约30%。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰说：“这符合我们对于演唱会经济推动新加坡入境旅客人次，以及旅游消费的预测。巨星表演的吸引力刺激主办国的旅游业，所带来的溢出效应带动其他经济领域，突显了这个策略的有形全国影响力。”

客路：旅游相关消费高出四倍

旅游服务网站客路（Klook）的数据也显示，泰勒丝演唱会带动旅游相关消费。

演唱会观众在演唱会举行期间，也就是从3月2日至9日，通过网站预订各项旅游服务的消费比前一个星期（2月23日至3月1日）高出四倍。最受欢迎的旅游服务是手机电子Sim卡和普通Sim卡、新加坡环球影城门票和滨海湾花园门票。

演唱会吸引全球各地的歌迷，他们在客路网站购买的新加坡旅游景点套票Klook Pass Singapore增长200%，这显示外国歌迷希望到新加坡景点游览。

在网站消费最高的歌迷主要来自菲律宾、中国大陆、台湾、泰国、香港和澳门。

客路的接驳巴士服务合作伙伴Wagon Asia载送歌迷离开演唱会会场，公司接到2500多份预订。客路说，接下来会在4月举行的布鲁诺马斯（Bruno Mars）和IU演唱会，继续提供接驳巴士服务。