趁农历新年出行和消费增加 我国2月核心通胀率升至3.6％

农历新年期间，服务和食品价格上涨较多，推升了我国2月份核心通货膨胀率至3.6％，是七个月来的最高水平，且高于市场预测的3.4％。

新加坡金融管理局和贸工部在星期一（3月25日）发布的最新消费价格指数（CPI）报告指出，2月份核心通胀上升，部分反映了与农历新年有关的季节性因素。核心通胀率不包括私人交通和住宿费。

核心通胀率上扬，加上住宿费上涨，使得2月份整体通胀率达3.4％。

2月份数据比1月份和市场预测的更高。1月的核心通胀和整体通胀是3.1％和2.9％。根据彭博社调查，市场预测我国2月份核心通胀率为3.4％、整体通胀率为3.2％。

与1月份相比，2月核心物价上涨0.5％、整体物价涨1％。

考虑到农历新年的因素，1月和2月的核心通胀率平均为3.4％，比去年第四季的3.3％，略高0.1个百分点。首两个月的整体通胀率，从去年第四季的4％，放缓至3.1％。

经济师：泰勒丝效应或将推高3月份通胀

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣指出，2月份核心通胀主要由旅游服务和食品推高。服务通胀从1月的3.3％，上升到4.2％，估计是人们趁着农历新年出行，机票价格上涨，开支也增加。

蔡学敏和李顺荣认为，我国上半年的通胀率将维持在现有水平，但3月份通胀或将上升，因为“泰勒丝（Taylor Swift）效应将显现在零售、餐饮、交通和休闲领域”。

华侨银行首席经济师林秀心也说，农历新年落在2月份，这月份食品和机票价格上涨、假日消费增加是预料中事，金管局早已预警，市场不应感到意外。

林秀心说：“与农历新年有关的影响将消退，接下来的关键因素仍是本地劳动市场和服务通胀。泰勒丝的演唱会带动国际游客人数增加，与酒店和娱乐相关的通胀，在3月份不会明显减弱。 ”

金管局、贸工部：接下来核心通胀将恢复逐步放缓趋势

金管局和贸工部的文告指出，本地劳动市场降温，单位劳动成本增长已放缓。尽管原油价格在最近几周上涨，大多数食品、中间产品和最终制成品的国际价格却持续下跌。

进口成本压力不断下降，以及劳动市场紧张情况缓解，金管局和贸工部认为，核心通胀在今年接下来的时间，将恢复逐步放缓的趋势。新元走强也将在未来几个季度，继续抑制我国的进口通胀。

金管局和贸工部保留先前的预测，今年整体和核心通胀率平均落在2.5％至3.5％。不包括消费税上调的影响，整体和核心通胀率落在1.5％至2.5％。

由于全年预测不变，大部分经济师认为，金管局4月份货币政策将按兵不动，保留新元现有的升值步伐。

蔡学敏和李顺荣说，我国通胀仍处于较高水平，且今年整体经济增长估计优于去年，金管局要到10月份才会稍微放宽政策，调低新元名义有效汇率（S$NEER）的坡度，让新元的升值步伐放慢。

巴克莱高级区域经济师陈光陞和新加坡兴业银行代首席经济师颜圣充都认为，金管局今年不会调整政策。

颜圣充将全年通胀预测维持在3.5％，核心通胀预测从2.8％上调至3.5％。除了本地劳动市场，颜圣充说：“厄尔尼诺（El Nino）气候现象和地缘政治紧张局势，导致能源和食品价格上涨，仍是令人十分关切的问题。”