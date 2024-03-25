易华仁贪污案新人物林国城 拥有半个世纪经商经验

卷入前交通部长易华仁贪污案的林国城，是新加坡交易所主板挂牌公司林增控股（Lum Chang Holdings）的董事经理，他被认为很有生意眼光并对集团发展有很大贡献，拥有半个世纪的经商经验。

也卷入此案的集团旗下子公司林增建筑（Lum Chang Building Contractors），则是我国历史最悠久的建筑公司之一。

易华仁星期一（3月25日）早上被加控八项新控状，指他在2021年11月至2022年11月间，向林国城索取总值约1万8957元的礼物。据称，这些贵重物品包括一辆价值约7900元的Brompton T Line可折叠脚踏车、一套价值4420元的高尔夫球杆，以及22瓶价值超过5000元的葡萄酒或威士忌。当时林增控股旗下的子公司林增建筑是陆交局的承包商，而易华仁当时主管交通部。

林增控股在1984年挂牌上市。今年约74岁的林国城在1982年公司未上市时就担任董事经理至今。David Lum是他为人熟知的洋名。

根据林增控股去年10月发布的年报，林国城从商大约半个世纪，领导林增控股扩充业务，成为本地建筑业一个名号响亮的品牌。林国城还成功领导集团扩展在新马和英国的房地产发展业务。

年报的介绍还说，他很有生意眼光，充满活力，对集团的发展作出很大的贡献，而且将继续带动集团攀新高。

林国城也是林增建筑等子公司的董事。林增建筑在1940年代成立，已成为新加坡历史最悠久的建筑公司之一。

母公司林增控股是一家控股公司，旗下子公司从事建筑、房地产开发和管理、房地产投资，并且拥有和管理酒店与服务公寓。它的一些项目包括高档公寓、洋房和高尔夫球度假村与乡村俱乐部。它也与来自日本东京的西松建设（Nishimatsu Construction）为我国地铁系统提供建造服务。

据称，易华仁在获得林国城给的那些贵重物品时，就已知道林增建筑参与了丹那美拉地铁站的工程合同。

根据林增控股的年报，涉及丹那美拉地铁站的合同价值3亿2500万元。

陆交局在2016年10月将这个项目颁发给林增建筑，为现有的丹那美拉地铁站和高架轨道，进行改建及加建工程。

易华仁是在去年7月被捕，今年1月被控27项罪状，他都不认罪。星期一早上他被加控八项罪状，他也都不认罪。

林增控股星期一闭市后回应媒体的有关报道时说，董事会已注意到媒体报道前交通部长易华仁面对新控状的事，也知悉有关报道提及林增控股董事经理林国城和林增控股的子公司林增建筑。

林增控股：林国城适合继续履行董事经理职责

林增控股在答复新加坡交易所询问时则透露，林国城已告诉董事会，他已多次出席接受贪污调查局有关易华仁贪污案的问话，他目前没有面对任何控告，也没有受到该局的任何限制。

林增控股星期一深夜透露答复新交所询问的内容。新交所是针对它星期一闭市后的发布，询问林国城是否在协助贪污调查局调查以及是否面对该局的任何控告或限制。

董事会和提名委员会已评估上述情况，并认为林国城适合继续履行董事经理的职责，除非后来的发展要求董事会和提名委员会重新评估。