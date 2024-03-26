外资撤离私人资本市场 新加坡私募股权交易额大跌逾七成

由于市场不稳定，海外投资者选择撤回资金，新加坡及东南亚的私人资本市场交易额去年均下降。其中，新加坡私募股权交易额大跌逾七成。

根据PitchBook最新发布的《2024东南亚私人资本分析》，我国去年的私募股权交易额为37亿3353万美元（约50亿3000万新元），比前一年大幅减少74%。至于风险投资，它的全年交易额微降0.5%至92亿6401万美元（约124亿7000万新元）。

东南亚区域私募股权交易额去年同比下滑53%，报85亿6569万美元（约115亿3000万新元），风险投资下跌28%至114亿7874万美元（约154亿5000万新元）。

东南亚私人资本投资活动极大依赖外资

PitchBook报告说，东南亚私人资本投资活动极大依赖外资，因此市场的活跃度与外国投资者的参与紧密相关。2023年，由于市场的不稳定，一些投资者选择撤回资金，导致外资流出，给区域的交易额带来下行压力。

报告指出，全球投资者将投资焦点转向其他新兴市场的趋势愈加明显，特别是印度与拉丁美洲。

这主要归因于这些地区更具竞争力的交易定价——与东南亚市场拥有相近商业模式和创始团队素质的起步公司相比，印度和拉丁美洲的企业估值通常更低。

东南亚私人资本投资过去引人注目，许多国家都呈现快速增长和多元化的经济。2022年，这区域的私募股权和风险投资总额达到了创纪录的341亿美元（约459亿新元），展现了区域私人资本市场的活力。

但报告认为，东南亚私人资本市场下来或将面对投资回报的缓慢实现，以及区域不同国家之间的文化和法律法规差异所带来的挑战。

尽管如此，报告强调东南亚依然有着良好的宏观经济前景、人口结构，以及Grab和Gojek等成功案例，未来几年还是会吸引外资关注。

更多家办选择在我国落脚 促进私人资本市场

谈到新加坡私人资本市场特点，报告说，淡马锡控股作为新加坡政府的投资公司，在区域的私人资本市场扮演着核心角色。在其未上市的投资组合中，约三分之一来自新加坡的私营公司。

它也说，近几年来，越来越多的家族办公室选择在我国开设办公室，包括中国高净值人士的家办，促进了新加坡私人资本市场。

报告说，这些中国高净值人士最初倾向于避免进行私人资本等高风险投资，且在我国存放的资金量相对较少。报告指出，为鼓励更多投资活动，政府提高了家办的投资门槛，规定单一家办须投资其管理资产总额的10%或1000万元（以较低者为准）于本地。

展望未来，报告说：“我们预计家办将继续在新加坡设据点，因为新加坡在税收优惠和结构稳定方面具竞争优势。”