亚细安循环联盟启动 致力减少区域资源浪费

亚细安的资源浪费问题格外严重，根据亚细安秘书处2021年的报告，本区域产生的废物中约53%未得到妥善收集。在已收集的废物中，不到四分之一得到回收处理，凸显了在亚细安实施循环经济战略的迫切需要。

为此，欧盟—亚细安商务理事会（EU-ASEAN Business Council，简称EU-ABC）星期一（3月25日）宣布启动亚细安循环联盟（ASEAN Circularity Coalition），旨在推广可持续的实践方法，促进循环经济原则的运用。

所谓的循环经济模式，致力于减少资源浪费，重点在于资源的再使用、修复、重制和回收。在这一经济模式下，产品和材料能在使用寿命结束后，重新进入新的使用流程，从而减少新原料的需求、以及对环境的影响。

创始成员包括可口可乐和达能 加盟条件不设限

对于联盟成员的组成，欧盟—亚细安商务理事会执行董事韩天和（Chris Humphrey）接受《联合早报》访问时说：“联盟的创始成员包括可口可乐和达能，而荷兰乳制品公司菲仕兰（FrieslandCampina）也表示对联盟的支持。我们的目标是扩大联盟，纳入来自多个行业的公司——不仅是来自欧盟—亚细安商务理事会的成员和欧洲的公司，还包括在亚细安地区运营的其他公司，包括亚细安本土的公司。”

韩天和强调，联盟对加入的公司没有任何行业或规模上的限制。无论是大公司还是小企业，只要它们和联盟有着共同的目标，致力于减少废物和推动资源循环利用，都可加盟。

联盟即将采取的行动计划包含了几个方面。首先，联盟将对区域环境的监管进行梳理。此外，联盟将与亚细安秘书处以及马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国等关键市场的政府进行沟通与合作。联盟还计划组织研讨会，邀请行业专家来提升公众对于循环利用、回收和废物管理议题的意识。最后，联盟将在全年推出多份聚焦如何改善亚细安监管的报告，以促进区域环境管理的进步。