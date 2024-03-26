本地转售私宅量价齐升 分析：市场料将恢复活跃

本地转售私宅价格由跌转升，在今年2月稍微环比上升0.2%，交易量也环比增长1.2%。分析师预测，接下来转售市场会恢复活跃。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX在星期二（3月26日）公布的最新预估数据显示，2月份的整体转售价较1月份高出0.2%，同比上升6.1%。

各区私宅转售价全面上涨。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅的转售价上升0.2%；代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅转售价环比上升0.1%，而代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅转售价则与1月持平。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清认为，2月份的转售价回升，显示1月份转售价下跌只是短暂的波动，而不是价格大幅回调的开端。

“今年竣工的公寓预料会减少，新住房供应会下降，这可能推动价格上升。”

若与去年同期相比，整体转售价上升6.1%。

大众化私宅转售价环比上升7.6%，是涨幅最大的地区。中档私宅和高档私宅的转售价，分别上升6.1%和2.8%。

分析：交易量增幅不大或因春节假期 且缺乏大型新私宅项目

据合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德分析，交易量增幅不大，可能是因为农历新年假期，而且2月份缺乏大型新私宅项目推出，无法带动市场买气。有些买家则等待房贷利率下降才进场购买。

转售私宅的交易量2月环比增长1.2%至760个单位，同比上升0.9%。

2月转售价最高的公寓是雅茂园（Ardmore Park）的一个单位，由一名持有韩国护照的本地永久居民以1290万元买下。这个单位的面积达2885平方英尺，尺价为4471元。

李思德说，这是雅茂园在过去12个月里转手的单位当中，整体单位价格和尺价第三高的单位。买家必须为这个单位支付64万5000元的额外买方印花税。

专家：数月内更多项目推出将推动私宅转售市场复苏

他预测在接下来的数月内，私宅转售市场会随着更多新私宅项目推出而逐渐复苏。今年全年的私宅转售价可能上升4%至6%，低于去年的7.3%增幅。

自从政府收紧外国买家的额外买方印花税条例之后，外国买家购买的本地私宅数量已逐渐减少。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹提供的数据显示，非永久居民的外国买家在今年2月购买的转售公寓占总量的0.6%，有四个单位被美国买家买下。这个比率是自1995年有相关记录以来的新低。

本地买家和永久居民购买的转售公寓数量占比，则分别为78.6%和20.8%。

从整体转售私宅来看，她认为这几个月来价格逐渐回稳，有助于鼓励买家重返转售市场。