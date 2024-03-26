优于1月和市场预期 我国制造业产值2月增长3.8%

在生物医药制造业的推动下，我国今年2月份的制造业产值同比增长3.8％，增幅高于前一个月的0.6%，也优于市场预期。

分析师指出，由于去年的比较基础较低，制造业产值预计在今年复苏，但上半年的增长势头或较疲弱，直到下半年随着主要经济体开始调低利率，复苏才会较为强劲。

经济发展局星期二（3月26日）发布的预估数据显示，在各领域中，生物医药制造业产值大幅度反弹，从1月时萎缩25.9%，转为2月时扩张27.4%。其中，药剂业产值激增73.2%，主要因为生物产品和活跃药剂成分的产量更高。

不过，生物医药制造业开年的表现逊色，拖累这个领域今年首两个月的表现，较去年同期萎缩5.8%。

整体而言，我国制造业产值已连续两个月取得增长。经季节性调整后，2月制造业产值环比上升14.2%。

若不包括生物医药领域，2月份制造业产值同比增加1.4％，经季节性调整则环比上升10％。

2月的制造业产值表现也比市场预期强劲。彭博社较早前的调查显示，市场中位数预测是同比增长0.5%。

与此同时，1月的实际制造业产值比当局之前预估的1.1来得低，为0.6%。

从个别领域来看，占制造业产值权重最大的电子业产值同比上升2.6%，扭转前一个月萎缩4.7%的情况。其中，资讯通信与消费者电子业产值增长30.9%；半导体以及其他电子模块与组件的涨幅较小，分别为2.1%和0.3%。

分析：制造业产值全年料扩张4%

大华银行高级经济师柳天成和副经济师许俊杰指出，美国和欧盟的利率依旧高企，促使金融条件继续紧缩，加上中国楼市不振影响消费者和商业情绪，这些因素都给外部需求带来冲击。有鉴于此，我国制造业产值的增长势头预计在上半年保持疲弱，直到下半年才有起色。

他们说，到了今年下半年，随着主要先进经济体的中央银行开始调低政策利率，金融条件紧缩情况预计缓解，这有助支持投资和消费活动，带动外部需求和本地制造业逐步复苏。

大华银行预测，我国制造业产值今年全年料扩张4%。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣较为乐观。他们认为，制造业产值可能在3月出现强劲增长。“尽管红海危机可能阻断供应链，并且拖延主要制造零件的运输时间，但我国实际非石油国内出口（real NODX）在今年首两个月同比大增11.2%，显示外部需求正在恢复中。”

以今年首两个月的平均表现来看，非石油国内出口平均增长8.4％，较去年首两个月萎缩20.4％的情况，大有改善。

两人看好我国今年第一季经济表现，预测季度经济增长可能从去年第四季的2.2%，上升至2.5%。