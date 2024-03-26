银行股走高推动上扬1.1% 海指领涨区域股市

银行股集体反弹，推动本地股市领涨区域市场。新加坡海峡时报指数星期二（3月26日）上涨35.23点或1.1%，闭市报3233.33点。

亚太其他地区股市涨多跌少。香港和首尔分别上涨0.88%和0.72%，涨幅居前；东京、深圳和上海的涨幅介于0.12%至0.18%；悉尼和台湾则分别收跌0.41%至0.33%。

辉立证券资深金融理财总监陈姲霓在接受《联合早报》访问时说，本地通货膨胀意外走高，使市场认为高利率将保持更长时间，这让本地银行有望继续从高净利息收入中受益。此外，新加坡2月制造业产值同比增长加速至3.8％，超过预期的0.5%，也成为另一个利好因素。指数已经突破本月前高，有进一步上涨的可能。

专家：美联储降息料为本地科技股市场提供支撑

对于本周即将公布的美国通胀数据，她说，尽管近几个月来通胀居高不下，但美国联邦储备局上周仍重申今年将降息三次。降息预期将为本地科技股市场提供支撑。

马来亚银行证券分析师薛泽铭说，本地银行股的股息收益率对投资者仍较有吸引力，三大银行股价齐涨，推动海指上扬。此外，降息有利于本地公司减少融资成本，从而提振市场。若近期不再爆发地缘冲突等负面消息，海指应会维持高位。

本地股市全场成交量18亿7000万股，总成交额12亿9000万元。上升股333只，下跌股210只。

成份股方面，23只上涨，三只下跌，四只持平。

涨幅最大的是海庭（Seatrium）和吉宝有限公司（Keppel），前者起3.85%，收报0.081元；后者起1.92%，收报7.44元。

跌幅最大的是DFI零售集团和创业公司（Venture Corp），分别滑落1.9%和0.07%，收报2.07美元和14.17元。

董事经理林国城卷入易华仁贪污案 林增控股闭市跌10.35%

个股消息方面，林增控股（Lum Chang Holdings）星期一（25日）深夜回应新加坡交易所质询说，公司董事经理林国城卷入前交通部长易华仁贪污案，受到贪污调查局盘问。他将继续担任公司董事经理并执行原有职务。公司股价星期二闭市跌10.35%，报0.26元。

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的受托机构汇丰机构信托服务公司（HSBC Institutional Trust Services）星期二指出，由于内化委员会成员没有参加会议，受托机构与内化委员会的第一次会议未能在星期一举行。未出席理由是因内化委员会成员希望重点讨论信托契约的修订和信托管理内化进程的法庭申请。汇丰机构信托服务公司指出，已准备好并愿意就正在进行的内部化进程，以建设性方式与内部化委员会进行接触。

信托管理公司胜宝房地产投资管理公司（Sabana Real Estate Investment Management）宣布，已收到几名股东的通知，要求管理公司在4月召开的特别股东大会中审议七项决议，股东包括来自内化委员会的成员。

在七项决议中，股东要求汇丰机构信托服务公司寻求监管当局的豁免和指示，以便受托机构可以就信托契约新拟议的修订条款提供书面证明。此外，决议试图阻止受托机构在提供书面证明前，将有关外部借款或设立管理公司等修订条款纳入信托契约。同时，要求受托机构提供明确内化完成时间，并就拟议修正与金融管理局磋商，以寻求其监管豁免或指示来实施内化管理。信托星期二报0.365元，股价无变动。