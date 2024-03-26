可可比铜贵 每公吨突破9000美元创新高

由于供应吃紧，巧克力制造商争夺可可豆，导致可可的价格不断往上冲。如今价格甚至比铜还贵，一公吨已超过9000美元，为历来第一次。有人甚至把可可比喻为“大宗商品世界的新比特币”。

可可期货星期一（3月25日）在纽约单日大涨710美元或7.94％，最后收报每公吨9649美元，创下历史新高。仅在3月份，可可期货价格就上涨了约60％，今年的涨幅已经超过了一倍。

根据彭博社报道，这次的价格上涨已将可可价格推向每公吨1万美元，这个水平在几个月前似乎还是不可想象的，甚至使可可比关键工业金属铜更贵。

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）接受《联合早报》访问时说：“可可可能是‘大宗商品世界的新比特币’，投资者正在争论价格与内在价值相比是否过高。”

可可收成不佳

她说：“主要是因可可收成不佳，导致价格创历史新高。好时（Hershey）和吉百利（Cadbury）等主要巧克力生产商最近宣布了价格调整的可能性。”

眼下，这些厂商可能依赖更便宜的原材料库存来进行当前的生产，但展望未来，可可价格不容乐观，因为厄尔尼诺现象的干旱天气预计会持续到2025年，而且许多可可树年岁已高，产量不佳。

她认为，可可本月超过60％的涨幅并创新高，引发了人们对可可价格涨到多少，涨势才会结束的猜测。然而，可可的需求依然强劲，同时，可可等商品的交易量较小且交易参与度有限，涨势可能不会立即结束。“在这轮涨势结束之前价格再上涨60％并不令人意外，但谁知道呢？”

巧克力商或转向可可替代品控制成本

彭博社报道指出，可可价格的上涨将导致全年巧克力成本上涨。由于去年的价格上涨，复活节彩蛋（蛋状的巧克力）已经变得更加昂贵，一些制造商正在限制彩蛋尺寸或推广含有其他成分的品种，以减轻冲击。

FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员柯乐伊受访时说，更高的成本最终会通过价值链一直渗透到消费者。一些公司可能会转向可可替代品，或减少产品中的可可含量以控制成本。

她说：“这对达辉（Delfi）和富旺朝（Food Empire）等公司来说并不是好兆头。虽然它们可以将成本的上涨转嫁给消费者，但消费者可能会减少购买巧克力，导致它们的销售面对风险。另一方面，吸收部分上涨的成本将对它们的利润率产生负面影响。”

3月1日至25日，达辉和富旺朝的股票回报率分别为负6.74％和负7.64％。

经济师宋生文：涨势太疯狂

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文受访时说，现在还没看到超市调整价格，一旦现有存货卖完，价格可能会上涨，任何采用可可为原料的产品，包括巧克力、巧克力蛋糕、美禄等等，都可能受到影响。“太疯狂了，2022年时可可期货价每公吨还不到3000美元，去年达到4000美元以上，现在已飚至9649美元！”

他指出，幸好可可不是必需品，但橄榄油也因为同样原因（气候问题和病害），一年里价格飙升50％，生产巧克力和制作沙拉等都需要橄榄油，而且一些亚洲人也正在食用更多橄榄油。