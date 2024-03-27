受管制电价连续三季上调 分析：未来几季料持稳

我国受管制电价（Electricity Tariff）已连续三季上调并接近高峰，受访经济师和分析员基本认为，本月底将宣布的2024年第二季受管制电价有可能持稳或小幅回跌。地缘政治等方面若无突发事件或恶化刺激能源价格，受管制电价的全年展望将相对稳定。

受管制电价是家庭与众多用电小户包括企业，面对或参考的基准电价。今年第一季的受管制电价（消费税前，下同）连续三个季度上涨，达到每千瓦时29.89分，是2022年第三季达到每千瓦时30.17分高峰后，六个季度以来最高。

在2008年第四季，受管制电价达到每千瓦时30.45分的高峰，但在2009年第一季便比前一季大跌25％至每千瓦时22.93分，因为前一季能源价格继续从高峰暴跌。它也曾在2016年第二季跌至每千瓦时17.68分的谷底，但便宜电价的时代在疫情前便已过去。

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文受访时说，受管制电价去年第二季在每千瓦时27.43分已触底，过去几个季度随着能源价格回稳，受管制电价也相应回升。他认为，今年第二季受管制电价可能会持平或稍微下降。这是因为天然气的价格在2024年至今的第一季，基本上稍微比2023年第四季低。

能源成本占受管制电价近八成

能源成本是受管制电价的最大部分，本地电力95％使用天然气产出。新加坡能源集团的数据显示，在今年第一季，能源成本和网络成本分别占受管制电价的77.5％和20.9％。

宋生文认为，下半年受管制电价的变动估计也不会太大。不过，这有赖中东（以哈冲突）和乌克兰战争没有扩大和继续受遏制，以及影响能源需求的因素，包括就业情况、通货膨胀情况，以及经济是否因为高利率而放缓等。

大华银行副经济师许俊杰指出，根据能源市场管理局（EMA）的说法，受管制电价的能源成本，是根据上一季度前2.5个月的每日天然气价格平均值计算。天然气价格则通过商业合同与石油价格挂钩。鉴于本季度至3月12日布伦特原油日均价格为每桶80.7美元，比2023年第四季前2.5个月的每桶约83.6美元平均价格低3.4％，他预料2024年第二季受管制电价可能略为下降或基本不变。

第二季以后，许俊杰说：“根据我们对2024年第二季和第三季布伦特原油平均价格为每桶85美元的预测，2024年下半年受管制电价可能小幅上涨。”

电力批发价或从低点反弹

在1月份跌至31个月来最低水平（每兆瓦时107.7元）的新加坡电力批发价（USEP），接下来也可能持稳甚至上涨。它基本可反映电力零售商和用电大户，例如数据中心和晶圆厂等，在批发市场购电面对的价格。

星展集团研究分析师何佩华预料，电力批发价将从低点反弹，其中一个原因是胜科工业（Sembcorp Industries）的新加坡发电厂计划于2024年上半年进行大修维护，市场供应将减少。但电力批发价今年的波动性预料将小于2021年至2023年，这是鉴于合同电量增加，以及政府稳定电力市场和价格的措施。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊预计，未来几个月电力批发价和受管制电价将保持在较高水平。消费者将承受电费上涨的影响，因为更多家庭收入将用来支付电费，这对中低收入家庭的影响将最大。电力密集型公司，尤其是数据中心业者，可能会感到压力，因为他们消耗大量能源来为冷却系统供电，使设备能够在一定的温度范围内运行。

宋生文认为，较高的电价将激励人们更节约用电。消费者可以使用更节能的电器以及更谨慎的使用这些电器，以节省电费。政府最近宣布将发给组屋住户“气候优惠券”，便是给住户用来购买节能省水家电和装备。