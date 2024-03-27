甲级办公楼月租今年首季环比涨1.3% 创15年新高

新加坡中央商业区甲级办公楼月租在今年第一季由跌转升，环比上涨1.3%至每平方英尺11.42元，逆转前两季跌幅0.5%，并创过去15年来新高。

仲量联行（JLL）星期三（3月27日）发布研究报告说，除非出现影响我国经济复苏的外部风险，未来几个季度对办公空间的需求将增强，因为去年推迟搬迁或扩张计划的租户，他们被压抑的需求可能会在今年下半年开始释放，这将进一步推高租金。

仲量联行办公楼租赁与咨询主管唐业（Andrew Tangye）指出，甲级办公楼的空置率从去年第四季的5.5%，下滑至今年首季的5.3%，而屋龄更新、质量更好的办公楼空置率更低，促使部分业主更敢于调高租金。

他发现，询价情况有所增加，这些询价来自专业和金融服务以及消费品领域的公司。另外，租出但未使用的“影子空间”（shadow space）显著减少，从2022年底的60万平方英尺，到今年3月底降至不到25万平方英尺。

唐业也指出，许多租赁活动仍然来自中小型租户，他们可以出价更高，以在合适的建筑物中获得他们喜欢的空间，但“大型租户活动仍然疲软，因为他们对支出保持谨慎，许多人选择续约或优化现有空间”。

世邦魏理仕（CBRE）星期三发布研究报告得出类似结论，核心中央商业区甲级办公楼的租金在今年首季环比增0.4%至每平方英尺11.95元，涨势已连续12个季度，自2021年累积涨幅达14.9%。

世邦魏理仕研究团队维持原先预测，甲级办公楼的租金今年全年涨幅料介于2%至3%，高于去年全年增幅1.7%。租户“择优而栖”（flight to quality）的趋势持续推动需求，关注可持续发展的企业持续寻求升级至对环境更友好的办公楼。

莱坊：优质办公楼租金下半年料持平

莱坊（Knight Frank）预期优质办公楼的租金今年下半年可能持平，全年增幅介于1%至3%。它在星期一（25日）发布研究报告指出，位于莱佛士坊和滨海湾区的优质办公楼月租今年首季环比微升0.6%，平均每平方英尺达11.2元。

莱坊指出，莱佛士坊和滨海湾区，以及整体中央商业区的优质办公楼的入驻率在今年首季保持紧张，分别达95.6%和94.7%，与前一季没有太大差别。这是因为企业比之前更愿意续租，大多数已进驻优质办公楼的企业继续留在原有空间运营，不愿意搬迁或扩张。

莱坊企业房地产部董事经理杨光伟说，大多数企业不愿意搬迁或扩张以避免资本支出，企业续租支撑租金表现，不过基于科技公司和银行等进行企业重组并缩减办公空间，因此预期租金今年下半年可能持平。

今年预计竣工的新办公楼包括IOI Central Boulevard Towers和Keppel South Central，这将吸引政府机构和跨国企业等“蓝筹租户”（blue-chip tenants）进驻。

尽管如此，基于未来12个月至18个月即将完工的新办公楼还有超过150万平方英尺的空间尚未找到租户，仲量联行研究与咨询部（新加坡）主管郑惠匀预期，办公楼今年租金增幅可能因此受限。

IOI Central Boulevard Towers预计今年第二季取得临时入伙准证（TOP），唐业预期中央商业区办公楼的空置率暂时上升至约7%，之后会随着这个项目的入驻率上升而回跌。