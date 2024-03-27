本地迄今面积最大地段 裕廊湖区仅吸引一财团两投标书

位于裕廊湖区的6.5公顷白色地段招标截止，仅吸引到两份投标书，皆是由凯德地产、城市发展和星狮地产等五大房地产公司合组的财团所提交。

分析师指出，由于裕廊湖区（Jurong Lake District）地段发展规模庞大，加上市场情绪谨慎，因此地段投标数量少，仅有一个财团参与投标。这个财团由业内知名，具丰富开发经验的房地产公司强强联手组成，通过合作，它们预料能集中资源和专业知识，打造成功的大型综合发展项目。

市区重建局星期二（3月26日）发文告公布裕廊湖区地段投标情况。这个以主发展商（master developer）形式开发的地段，将使裕廊湖区成为市中心外的最大商业区。

招标采取双信封方式，即投标者呈上发展和设计概念计划书以及土地竞标价等两封文件。当局会先根据计划书评估选出合格发展商，再根据合格发展商的竞标价决定最终得标方。这次，同个财团同时提呈两个设计概念方案。

裕廊湖区地段是继2005年的滨海湾金融中心后，20多年来本地第二个以主发展商形式开发的地段。它共有三幅地段，可兴建约1700个住宅单位，总楼面面积至少14万6000平方公尺的办公空间，以及7万3000平方公尺的零售、娱乐、酒店与社区空间。

它也是本地迄今推出面积最大的地段，比滨海湾金融中心地段大了82％。

私宅项目尺价或达2500元再破裕廊区纪录

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹说，裕廊湖区地段的地价估计为35亿元至39亿元，相当于容积率每平方英尺900元至1000元。考虑到地段发展规模庞大和开发周期长，加上当前市场情绪谨慎，它吸引到的投标方很少并不足为奇。

不过，她看好这项目的私宅部分，估计私宅部分的平均售价可达尺价2500元，高于去年裕廊东聚鼎（J’den）开盘平均尺价2451元，料可刷新裕廊区私宅价格纪录。

橙易产业（OrangeTee & Tie）首席执行长郭建廷也对裕廊湖区地段私宅部分的未来需求持乐观态度。他说，聚鼎去年开盘首个周末售出88％的单位，预料它的热销会引起潜在购房者的兴趣。

办公空间将遇上供应高峰 租金须具竞争力

除了私宅部分，裕廊湖区还包含办公部分，第一期发展阶段须兴建至少7万平方英尺的办公空间。

仲量联行（JLL）研究与咨询部（新加坡）主管郑惠匀说，新建的办公空间预计2028年投入市场，正好碰上接下来五年的办公空间供应高峰。“在办公楼市场竞争激烈背景下，发展商和业主都将积极争取租户，这意味着地段的办公楼部分必须以具竞争力租金推出市场。”

投标裕廊湖区地段的财团由本地的凯德地产（CapitaLand Development）、城市发展（City Developments Limited）、星狮地产（Frasers Property），以及日本的三菱地产公司（Mitsubishi Estate）和三井不动产（亚洲）（Mitsui Fudosan (Asia)）所组成。三家本地公司各占财团的25%股权，两家日本公司则各占12.5％股权。

市建局稍后将公布招标结果和得标方。