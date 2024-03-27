许连碹：中小企业要想发展好 减碳要趁早

中小企业要想在低碳经济环境中获得成功，要趁早了解可持续发展相关要求，实施绿色转型。

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士星期三（3月27日）在第30届“50家杰出企业奖”（Enterprise 50 Awards，简称E50）提名活动中的讨论会上讲话时，作出以上呼吁。

讨论会的主题为“如何减少中小企业碳足迹”，旨在帮助本地企业顺利绿色转型。

她鼓励中小企业说，虽然目前政府还没有强制提交可持续发展报告，但提早准备可帮助企业了解并追踪碳排放的情况，以逐步实施减碳计划。

为融入国际可持续发展准则理事会（ISSB）标准，2025财年起，所有本地上市公司须披露温室气体范围一和范围二排放信息。2027财年起，金管局也要求非上市公司披露可持续发展状况。

政府将协助企业低碳转型

为帮助中小企业提交第一份可持续发展报告，新加坡企业发展局将与指定的可持续发展机构合作，于今年晚些时候推出，企业可以通过新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）提供的数码解决方案，以及新加坡金融管理局推出综合数码平台Gprnt，来自动生成可持续发展报告。

许连碹指出，政府正在创建一个持续有效的生态系统来支持中小企业向低碳经济转型，从落实衡量标准和政府津贴等多个方面来解决中小企业转型中缺人、缺资金和缺经验的痛点和难点。

她还说，企业若要参与政府项目竞标，可持续发展也在投标评估标准的考虑范围内。

“50家杰出企业奖”由《商业时报》和毕马威（KPMG）联合主办。奖项提名活动已展开，报名截止日期是7月1日下午5时。本届活动支持机构包括新加坡企业发展局、新加坡工商联合总会（SBF）和新加坡交易所（SGX）。华侨银行是主要赞助商。