新电信拟2045年提前实现净零排放

新电信集团（Singtel）推出新的可持续发展计划，目标是在2045年达到净零排放，比之前的目标提早了五年。

集团星期三（3月27日）发布的文告说，新的可持续发展计划符合集团最新的环保目标，同时也与最新科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative，简称SBTi）目标一致。

除了推出新的环保计划，集团也会扩大一些现有环保项目，例如改用再生能源、把在新加坡的公司车辆改为电动车，以及为更多客户提供电子SIM卡以减少包装用品。

新电信总裁袁坤满在首届新电信LEAD领袖论坛发表主旨演讲时指出，若要避免气候危机带来的最严重后果，就必须即刻展开环保工作。

“这就是，我们进一步加快步伐并制定更严格的SBTi目标，并把达成净零目标的时间从2050年缩短至2045年。”

到2030年进一步削减碳排放量

新电信计划，到2030年把集团的范围一和范围二直接与间接温室气体排放量削减55%，同时也把范围三的排放量减少40%。

集团制定的可持续发展计划当中，包括改善基础设施的设计，如电信基站的高度，以预防与气候相关的风险。集团也会改用再生能源和低碳或无碳的能源，同时也会减少不必要的包装用品并加强回收和再循环工作。

城市发展公布《2024年综合可持续发展报告》

积极推动可持续发展计划的大型公司还包括城市发展（CDL）。

集团公布《2024年综合可持续发展报告》，阐述了集团在达成环境、社会和治理（ESG）目标和城市发展未来价值2030年可持续发展蓝图（CDL Future Value 2030 Sustainability Blueprint）目标的进度。

集团计划在2030年达成营运净零的目标，并透露集团在新加坡的业务，去年碳排放量比2022年少了14%。集团也达成了2023年中期目标，并致力于达成获得SBTi核实的目标，即到了2030年，削减63%的碳排放量。

集团也加强融合及追踪削减范围一、范围二和范围三碳排放量的表现。