金管局局长谢啇真：新加坡代币化基金市场具发展潜力

吕爱丽

发布 /
发布 / 2024年3月27日 8:13 PM
金管局局长谢啇真在新加坡投资管理协会举办的投资研讨会演讲时说：“资产代币化可简化资产与投资组合管理的流程、提升效率，以及降低成本与风险。”（新加坡投资管理协会提供）
金管局局长谢啇真在新加坡投资管理协会举办的投资研讨会演讲时说：“资产代币化可简化资产与投资组合管理的流程、提升效率，以及降低成本与风险。”（新加坡投资管理协会提供）

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新加坡金融管理局与业界正在探讨资产代币化（tokenised）可能给金融生态系统带来的潜在好处，金管局局长谢啇真认为，新加坡代币化基金市场具有发展潜力。

谢啇真星期三（3月27日）在新加坡投资管理协会（IMAS）举办的投资研讨会发表演讲时，提出上述看法。

谢啇真说：“资产代币化可简化资产与投资组合管理的流程、提升效率，以及降低成本与风险。”

他指出，最近几年，金管局颁发执照给几个发行和次级交易代币化证券的平台，本地资本市场已出现一些代币化金融资产。

谢啇真认为，这些平台可以拓展投资者投资私募股权和私人信贷的渠道，并协助改善这类产品的市场流动性。

谢啇真也认为，以资产管理业来说，新加坡有开发代币化基金市场的潜力。他透露，金管局正在与一些展开试行项目的资产经理人合作，探讨代币化投资基金的法律和监管框架。

谢啇真说：“这也让我们有机会审视我们的监管框架，以便能跟上市场新的发展变化。”

目前，瑞银资产管理（UBS Asset Management）、施罗德（Schroders）和Calastone，都有试点项目。例如，瑞银资产管理试行以数码原生方式，发行可变动资本公司（variable capital company）基金，简化传统流程。

金融业工作转型蓝图不久后推出

另一方面，金管局正在与国际伙伴发展具有商业规模的资产代币化基础设施。例如它和一组国际金融机构发展基础数码设施，促进代币化资产在不同网络和国家之间，更有效和无缝隙地交易。

谢啇真也谈到资产管理公司在满足人们的投资和退休需求、企业集资和去碳化等，扮演重要角色。他说：“新加坡的资产管理业，有能力应付变化和抓紧机遇，帮助塑造亚洲及其他地区的未来。”

“亚洲的增长仍然引人注目，资产经理人可以发挥重要作用，支持庞大且不断增长的中产阶级的投资需求、鼓励更多人参与可持续投资，同时支持区域经济发展和去碳化。”

为了给未来产业变革做好人才准备，金管局也与新加坡投资管理协会和新加坡银行与金融学院（IBF）等机构合作，其中一项重要举措是工作转型蓝图，评估可持续发展如何影响金融业劳动市场。谢啇真说，蓝图将在不久后推出。

另外，新加坡投资管理协会星期三推出金融科技名录（IMAS Fintech Directory），帮助资产管理公司找到适用的数码化方案，以提高生产力和稳步推进新的创新策略。

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