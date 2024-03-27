金管局局长谢啇真：新加坡代币化基金市场具发展潜力

新加坡金融管理局与业界正在探讨资产代币化（tokenised）可能给金融生态系统带来的潜在好处，金管局局长谢啇真认为，新加坡代币化基金市场具有发展潜力。

谢啇真星期三（3月27日）在新加坡投资管理协会（IMAS）举办的投资研讨会发表演讲时，提出上述看法。

谢啇真说：“资产代币化可简化资产与投资组合管理的流程、提升效率，以及降低成本与风险。”

他指出，最近几年，金管局颁发执照给几个发行和次级交易代币化证券的平台，本地资本市场已出现一些代币化金融资产。

谢啇真认为，这些平台可以拓展投资者投资私募股权和私人信贷的渠道，并协助改善这类产品的市场流动性。

谢啇真也认为，以资产管理业来说，新加坡有开发代币化基金市场的潜力。他透露，金管局正在与一些展开试行项目的资产经理人合作，探讨代币化投资基金的法律和监管框架。

谢啇真说：“这也让我们有机会审视我们的监管框架，以便能跟上市场新的发展变化。”

目前，瑞银资产管理（UBS Asset Management）、施罗德（Schroders）和Calastone，都有试点项目。例如，瑞银资产管理试行以数码原生方式，发行可变动资本公司（variable capital company）基金，简化传统流程。

金融业工作转型蓝图不久后推出

另一方面，金管局正在与国际伙伴发展具有商业规模的资产代币化基础设施。例如它和一组国际金融机构发展基础数码设施，促进代币化资产在不同网络和国家之间，更有效和无缝隙地交易。

谢啇真也谈到资产管理公司在满足人们的投资和退休需求、企业集资和去碳化等，扮演重要角色。他说：“新加坡的资产管理业，有能力应付变化和抓紧机遇，帮助塑造亚洲及其他地区的未来。”

“亚洲的增长仍然引人注目，资产经理人可以发挥重要作用，支持庞大且不断增长的中产阶级的投资需求、鼓励更多人参与可持续投资，同时支持区域经济发展和去碳化。”

为了给未来产业变革做好人才准备，金管局也与新加坡投资管理协会和新加坡银行与金融学院（IBF）等机构合作，其中一项重要举措是工作转型蓝图，评估可持续发展如何影响金融业劳动市场。谢啇真说，蓝图将在不久后推出。

另外，新加坡投资管理协会星期三推出金融科技名录（IMAS Fintech Directory），帮助资产管理公司找到适用的数码化方案，以提高生产力和稳步推进新的创新策略。