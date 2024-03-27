巴尔的摩大桥倒塌 分析：对亚太供应链影响有限

美国东北部发生巴尔的摩（Baltimore）港口大桥被撞倒塌的严重事件，尽管全面影响尚未显现，分析师普遍认为，它对亚太地区的影响应该很小。

汽车与煤炭市场或受影响

穆迪分析公司（Moody’s Analytics）经济师克鲁斯（Harry Murphy Cruise）星期三（3月27日）发表看法认为，“弗朗西斯·斯科特·基”桥（Francis Scott Key bridge）的灾难性倒塌，再次凸显全球供应链的脆弱性。由于巴尔的摩是汽车进口枢纽，这起事件主要影响的是汽车市场，包括中国和日本等亚太地区最大的汽车出口国。

此外，煤炭市场也可能受到影响，因为超过四分之一的美国海运煤炭出口（约占全球煤炭贸易的1.5％）面临潜在中断。这可能会影响全球煤炭贸易动态。

不过他指出，从俄罗斯的煤炭受到制裁，以及中国对澳大利亚煤炭的禁令等状况所造成的影响看来，尽管大桥倒塌事件最初可能引起一些供应链中断，但全球贸易往往会寻找替代来源和市场来适应，从而可能最大限度地减少对煤炭和汽车价格的长期影响。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）供应链研究部主管克里斯·罗杰斯（Chris Rogers）星期三则在一份报告中说，这座桥梁垮塌是美国东北部供应链面临的最新挑战。桥梁须重建，货物延误情况可能会比较严重，“然而，一些集装箱和散货运输方式的货物，可能会改道至附近的特拉华州威尔明顿和宾夕法尼亚州费城港口。”

截至2024年1月31日的12个月里，巴尔的摩港口处理了65万零897个标准箱的入境运输，和27万2859个标准箱的出境运输。

克里斯指出，这12个月，巴尔的摩港口处理了美国东部和墨西哥湾沿岸进口总量的约3％，以及美国东北部进口集装箱货运量的10％。这个港口对于木材（占东北港口进口量的39％）、工程机械（31％）和钢铁／铝（20％）行业尤为重要。

另外，这个港口是美国处理最多汽车和卡车进出口的港口之一，虽然说港口其中一个主要的码头是在大桥的海边，因此受到的干扰可能较少。

对美国整体经济影响不大

货柜追踪平台Container xChange星期三对客户说，这起事件预计将对当地港口和航运业务产生重大影响，但对美国整体经济的影响相对有限。

Container xChange联合创始人兼首席执行官罗洛夫斯（Christian Roeloffs）说：“大桥倒塌事件也清楚地提醒我们基础设施的脆弱性，以及面对突发事件时迫切需要的恢复能力。”