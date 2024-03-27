本地制造业产值增长良好 海指上扬0.57%

尽管美国股市隔夜持续下跌，星期三（3月27日）亚太地区部分股市仍然表现良好。新加坡海峡时报指数上涨0.57%或18.38点，闭市报3251.71点。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹受访时说，新加坡股市受到制造业产值良好数据的鼓舞。相比前个月同比0.6%的增长，新加坡2月份制造业产值同比增长3.8%，显示新加坡制造业产值出现回稳的现象。

东京股市上涨0.9%，是当日亚太地区表现最好的股市。紧随在后的是悉尼和台湾股市，分别上扬0.46%和0.37%；首尔股市小幅下跌0.07%。跌幅较大的是深圳、香港、上海股市，分别下滑2.8%、1.36%和1.26%。

谭莹莹认为，日本央行委员田村直树星期三发表的言论，刺激了日本股市当日的增长。田村直树表示，为了正常化日本极度宽松的货币政策，日本央行必须“缓慢但稳定地”前行。这一说法安抚了投资者对于日本升息步伐过于快速的担忧。

她指出，香港在上星期六（23日）宣布《维护国家安全条例》后，引起了投资者对于香港经济开放性的质疑，形成了对股市的一些卖压。尽管如此，中国大陆资金还是持续流入香港。香港今日的股市表现是投资者还在进一步消化新条例对市场影响的体现。虽然香港和中国大陆因为资金外流而持续存在卖压，谭莹莹认为，香港恒生指数可以守在16200点到16300点左右的水平，因此股市回调将为投资者提供买入机会。

投资者应关注美国经济数据

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊说，星期五（29日）即将公布的美国核心个人消费支出（Core PCE）物价指数和美国联邦储备局的最新消息值得投资者关注。这些信息有助于投资者了解利率将如何变化。

本地股市全天交易量达14亿2000万股，交易额13亿5000万元。上升股289只，下跌股270只。

海指成份股方面，13只上扬，10只下跌，七只持平。

领涨的成份股包括胜科工业（Sembcorp Industries）起1.88%至5.41元，星展集团走高1.52%至36.63元，大华银行上扬1.47%至29.68元。

跌幅最大的海庭（Seatrium）下挫2.47%至0.079元，扬子江船业（YZJ Shipbuilding）下滑1.6%至1.85元，香港置地（Hongkong Land）滑落0.97%至3.07美元。

个股消息方面，第二房地产（Second Chance Properties）闭市后公布截至2月29日的上半财年业绩显示，上半财年集团净利同比下跌53%至434万9000元，营收下跌10%至1329万6000元。毛利率从去年同期的48.4%扩大至52.9%。公司闭市持平于0.23元。

蔚来汽车（Nio Inc.）表示，根据最新的业务报告，公司预计在2024年第一季度交付约3万辆车，低于此前3万1000至3万3000辆车的预期。公司闭市跌4%至4.8美元。

创值科技（Addvalue Technologies）宣布，公司获得一项208万5000美元（约281万新元）的新订单。目前未完成的在手订单金额为1018万美元（约1373万新元）。公司股价闭市涨14.3%至0.008元。

悦榕集团（Banyan Group）已获得第一笔7000万元与可持续发展关联的贷款。该银团贷款由马来亚银行牵头。公司股价闭市跌1.3%报0.385元。