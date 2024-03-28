老品牌联手促中医现代化 突破疆界放眼海外

因为私人理由想多了解“产妇拍档”（Madam Partum）的业务而展开的对话，促成了本地两家中药业老字号的合并。

产妇拍档总裁兼创办人林金燕接受《联合早报》专访时，叙述了如何与余仁生结缘。

2022年2月的某一天，余仁生并购董事总经理余在启在朋友的推荐下约见林金燕，当时他的妻子正怀第二胎，经历过颇具挑战的第一胎之后，他想让妻子的怀孕过程可以更舒适。于是想进一步了解产妇拍档提供的产前和产后调理养护服务。

“余在启在听了我的故事后，对我们更加感兴趣，促使他更深入了解我们的业务，作为余仁生的并购董事总经理，他知道产妇拍档正是他在寻找的合作对象。”

并购产妇拍档原因：有哺乳等专业技能且能说‘现代语言’

经过18个月的磋商后，余仁生便成为这家拳器道保健私人有限公司的大股东。作为本地中药界翘楚，余仁生为何会并购规模较小的拳器道？

余仁生集团总裁黃皓经受访时说，虽然余仁生在本区域有144年的历史，但拳器道在本地也有超过50年的历史（1969年成立），而他看中的是协同效应。

“我们在中成药配方方面很强，但我们看中产妇拍档能说‘现代语言’，引起年轻怀孕女性的共鸣，金燕和她的团队还拥有专业技能，如哺乳。”

对余仁生来说，专科化是非常令人振奋的事情，而专注服务女士产前和产后护理的产妇拍档，吸引的是非常不同的顾客群。

45岁的林金燕也是拳器道的董事经理，自大学毕业后便到父亲林春发开创的拳器道任职，目前是第二代掌舵人。

当初设立产前产后按摩和护理服务，是为了吸引年轻的顾客群，但后来发现拳器道的阳刚形象太深入民心，无法让消费者与孕妇联想在一起，于是在2017年另创了产妇拍档的品牌，而创立的初衷与她个人经历有关。

育有两个孩子的林金燕，产后也曾经历乳腺阻塞、奶水分泌不足的苦恼，后来获得父亲通过中医护理帮她解决问题。自身的经验让她更能体会孕妇的痛苦，因此希望以个人的经验和专门知识帮助其他新手妈妈。

冠病期间 通过网上平台教导产妇按摩改善奶水分泌

在冠病期间，许多产妇都因为无法亲临店里接受护理而感到焦虑，林金燕于是通过网上平台，隔着屏幕教导奶水分泌不足的妈妈们，如何通过按摩改善情况；同时，也将月子餐送到客户手中，成为许多产后妈妈的救星。

林金燕也是受国际认证泌乳顾问（IBCLC），她擅用数码平台与新手妈妈交流，并开设网店售卖月子相关产品，产妇坐月期间无需外出也能得到咨询护理，买到所需用品。

对于中医中药的未来发展，黄皓经和林金燕都表示很有信心。

黄皓经说：“我们对全球，尤其是东南亚和新加坡的研究发现，在冠病疫情之后，大众对自然健康和保健的需求持续，当中包括年轻人，他们对追溯中药的根本很有兴趣……一些避开合成药物的人，视中药和中医保健为西药的补充剂。”

林金燕说，政府强调健康生活，支持与推广中西合并的确令人鼓舞。她自小便接触中医中药，深知它如何从内到外改善一个人的体质，从商业角度来看是正面的。

她说：“当然，要了解中医学很困难，因此，我们的使命便是要以浅白易懂的沟通方式，深入浅出地让大众明白箇中道理。”

余仁生与北美研究公司 合作开发中成药

面对西医有科学根据而中医缺乏科学理论的说辞，两人都不约而同地道出中医拥有5000年的历史，是根据某些治疗方法的疗效积累的经验。为了让中药更科学化，余仁生便与北美一家研究公司，合作开发中成药。

黄皓经说：“中药的管治不像西药，但我们仍确保不会夸大产品的能效，重要的是我们能够力挺自己的产品，在能力所及的情况下提供科学依据。”

林金燕说，其中一个与余仁生合并的原因，就是它们有拳器道缺乏的科学和基于实验室的资源。她认为，要中药业转型就要与时俱进，一预见可能的变更就要超前做出改变。

黄皓经说，公司的愿景是要让余仁生和拳器道区域化和国际化，扩大目前通过电子商务进入28个国家的数量。

“我们希望能扩大业务，把产妇拍档也推向区域，服务更多消费群。”