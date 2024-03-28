报告：最具韧性城市 我国升至全球第六名

根据第一太平戴维斯（Savills）最新发布的年度“城市韧性指数”（Resilient Cities Index），新加坡为全球第六大最具韧性城市，排名较上一次上升六位。

指数对全球490个城市的经济实力、知识经济和技术、环境、社会和治理（ESG）以及房地产投资领域的指标进行研究。纽约、东京、伦敦、首尔和洛杉矶依次排前五。

美国城市主导地位减弱

值得注意的是，受到房地产严峻市场形势的拖累，美国城市在该排名中的整体主导地位与上一次2021年相比，有所减弱。当时前20名最具韧性的城市中有12个是美国城市，现在却仅剩七个。

亚洲和欧洲城市的排名有所上升，东京上升三位，巴黎上升四位，首尔上升两位。

在新加坡，越来越多的人才选择在这座城市工作和生活，助其排名上升。与此同时，在全球经济不确定性增加和增长放缓的前景下，新加坡房地产投资量依然保持稳定，具有竞争力的科技领域也使新加坡在未来处于有利地位。

分析：未来10年我国排名将进一步提高

第一太平戴维斯研究部主管张敏璋认为，未来10年，新加坡的排名将进一步提高。

他说：“这要归功于市区重建局的2025年发展总蓝图，将城市韧性作为其四大主题之一。”

第一太平戴维斯新加坡投资销售和资本市场董事总经理雷科（Jeremy Lake）说：“随着买家和卖家重返市场，我们今年可能会看到更多投资交易，新加坡的避风港地位、政治稳定和经济复苏吸引更多投资者兴趣，预计大多数资产类别都将活跃起来。”

第一太平戴维斯指出，总体而言，经济基本面与城市韧性之间仍存在很强的相关性。

房地产投资者将继续关注较大的城市，尤其是那些经济基础深厚而广泛的城市。随着融资环境和改善和房地产投资额的回升，城市的发展可能在今年发生转折。然而，随着气候变化和其他ESG因素受到更多关注，以牺牲其他一切为代价的经济增长，正日益受到挑战。