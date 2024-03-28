调查：逾半数加密货币持有者计划增加投资

自现货比特币交易所挂牌基金（ETF）今年1月在美国上市后，提振了本地投资者的信心。一项最新调查显示，53％的本地加密货币持有者计划增加投资，比上一年调查高出5个百分点。

尽管如此，价格波动以及消费者保障和监管不足，被视为国人不投资加密货币的主要原因。

2019年进军新加坡的澳大利亚加密货币交易所Independent Reserve（简称IR）星期三（3月27日）发布年度调查报告指出，随着现货比特币ETF获准在美国上市，39%受访者对比特币持更正面的看法，21%维持同样观点，对比特币持正面看法。

这是IR第四次展开研究，调查在今年2月进行，共有1500名新加坡人受访，其中四成持有加密货币。

不过，与上一年调查结果相似，45%的受访者认为价格波动是国人不投资加密货币的主要原因，32%认为是消费者保障及监管不足。在不持有加密货币者之中，仅14%计划未来12个月投资。

加密货币投资的诈骗事件不时发生。《海峡时报》之前报道警方提供真实案例，旅居海外的63岁男子被投资加密货币能轻松赚钱的计划吸引，结果汇款超过25万元给在脸书结识的一名女子。男子被劝阻后不再进行任何转账，反诈骗中心（Anti-Scam Centre，简称ASC）成功追回超过9万元。

比特币今年来涨势如虹但也波动剧烈，3月14日一度攀上历史高峰7万3737美元（约9万8850新元），之后从高位回调，一度回跌逾10%至6万1000美元，目前回升至7万美元水平以上。

IR新加坡首席执行官佩雷拉（Lasanka Perera）说，随着现货比特币ETF的推出，机构投资者涌入数十亿美元，极大地推动对比特币的需求。他说：“过去几年，人们对比特币的信心和理解显著增长，越来越多的新加坡人开始增加比特币的配置。”

虽然现货比特币ETF引起市场瞩目，但新加坡金融管理局之前表明，不允许这类金融产品在新加坡上市及面向散户投资者，因为比特币等加密货币并未列为ETF的合格资产。

尽管如此，获金管局执照的资本市场中介机构提供海外市场相关投资，须确保充分的风险披露和适当的客户适合性评估。这意味着散户仍能通过本地券商，对在海外上市的现货比特币ETF进行交易。

四分之三受访者倾向直接投资比特币

IR调查显示，与其买入现货比特币ETF，75%受访者倾向通过交易所直接投资比特币。

另外，33%受访者愿意投资在海外上市的现货比特币ETF，17%偏向投资在本地上市的现货比特币ETF。17%表示对这类产品不感兴趣，16%则认为在海外市场交易的风险太高。

调查也发现，64%加密货币持有者从投资中获利，26%持平，以及10%蒙亏。其中，投资超过10年的老手都能获利，而投资少于一年的新手之中仅有54%获利。

备受币圈关注的比特币减半事件预计最快下个月发生，48%加密货币持有者在未来12月会加大对比特币的投资。25%将对冲风险并保持多元化的投资组合。9%则专注投资于比特币之外的山寨币（altcoin）。