汇丰银行推出两个新融资渠道 助企业拓展业务

为了更好地支持企业客户在不同发展阶段的融资需求，汇丰银行（HSBC）推出10亿美元（约13亿5000万新元）的亚细安增长基金（ASEAN Growth Fund）以及1亿5000万美元的创投债务（Venture Debt），协助新经济企业进一步拓展业务。

汇丰银行星期三（3月27日）在媒体圆桌会议上宣布推出这两个新融资渠道，这是继2021年推出的2亿美元新经济基金（New Economy Fund）之后的又一举措，为起步公司从开创阶段至较成熟阶段提供全面的融资解决方案。

为了因应起步公司发展到一定阶段需要更长期和灵活的融资方案，新推出的创投债务能满足需要资金又不想股权被摊薄的起步公司。这种融资形式为高增长、由创投资本或私募投资者支持的公司提供了为期三年的贷款，可用于运营资本或资本支出。

亚细安增长基金锁定的对象则是数码平台企业。那些支持区域电子商务的数码平台和非银行金融企业，可以利用此基金将业务延伸到亚细安其他主要市场，取得规模效益和增加资产组合。

汇丰银行商业银行业务主管基妮（Priya Kini）在会议上说，新经济基金满足了起步公司的短期融资需求，创投债务填补了需要资金又不摊薄股权的融资缺口，而亚细安增长基金则为已在市场经营好些年，需要扩大规模资本，又不符合传统银行融资条件的较成熟企业提供了支持。

截至去年12月，新经济基金支持了20家起步公司。

66%企业有意拓展东南亚新市场

汇丰银行今年2月对在东南亚运营的600家企业进行了访问，结果显示，66%的企业有意拓展东南亚新市场，65%的企业计划增加在企业数码化方面的投资。

因此，亚细安增长基金在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南六个主要东南亚市场推出，企业只需通过单一机构即可在超过一个市场获得融资与服务。不过，汇丰并没有为10亿美元基金在任何一个市场设配置限额。