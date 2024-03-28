ABC Impact首只3亿美元基金 逾2600万人受益

获淡马锡信托基金会（Temasek Trust）支持的私募股权公司ABC Impact，首只3亿美元（约4亿零400万新元）的基金，不仅为2690多万人提供基本服务（essential services），还同时减少171万公吨的二氧化碳排放。

根据ABC Impact（前称ABC World Asia）星期四（3月28日）发布的2023年影响力投资报告，公司2019年的首只基金在亚洲和欧洲13个国家进行投资，并于2022年成功退出一个。这些投资不仅使得1196万名学生受益于高质量的数码化教育，帮助290万名患者获得医疗保健服务，还为全球792万农民提供定制的农业建议和信息，通过减少畜牧业的水耗，节约达576亿升水资源。

公司投资组合涉及金融和数码包容性、更好的健康和教育、气候和水解决方案，以及可持续粮食和农业系统四个主题。

去年公司投资的重点是利用技术来应对塑料污染和食物浪费等挑战。例如，投资的英国Polymateria公司通过开发生物转化技术减少塑料污染。公司投资的Winnow公司则利用人工智能有效管理食物浪费。

ABC Impact首席执行官邢增成在报告中说：“我们注重的不仅仅是投资，而是合作、创新及应变能力。”他说，公司将利用专业知识发现机遇并应对挑战，为人们生活塑造一个更光明更包容的未来。

在首只基金成功的基础上，ABC Impact于去年8月推出第二只基金，首次募集已超过5亿5000万美元。