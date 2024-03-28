吉宝总裁卢振华去年薪酬增10.5%至900万元

吉宝有限公司（Keppel）总裁卢振华去年薪酬上扬10.5%，达900万元。

吉宝星期四（3月28日）发布2023年报显示，卢振华的2023年薪酬股票奖励的占比超过一半，他在绩效股份计划和限制性股票计划下获502万元的股票奖励。

卢振华的固定薪金和与绩效有关的现金花红分别为125万元和273万元，占总薪酬的13.9%和30.3%。

吉宝此前公布的全年业绩显示，公司去年净利同比增6%至8亿8500万元。若包括公司脱售岸外与海事业务带来的33亿元收益，公司净利大涨339%至40亿6700万元，创历史新高。

卢振华在年报中指出，公司通过扩展经常收入和利润率，将更接近在可持续基础上取得15%股本回报率（ROE）的目标，他有信心这能在2030年之前实现。

公司在资产创收（monetisation）方面取得进步，去年底宣布，资产负债表上175亿元可创收的资产中，约54亿元的资产已创收。175亿元资产中约40亿元是住宅房产地皮和开发项目，已有一半在过去三年创收。未来数年公司计划把额外63亿元资产创收。

这让公司朝轻资产模式发展，在增长时减少对资产负债表的依赖。公司总资产比2021年底减少约17%，去年底为268亿元。

仍看好中国发展潜力

2017年来，吉宝的房地产部门已把超过30亿元的中国资产创收，确认超过10亿元盈利，从中国调回逾50亿元现金。如今公司在中国剩余的地皮约10亿元，在账目上以历史成本记录。

卢振华说：“从中长期来看，拥有庞大市场的中国仍具有良好的发展潜力。然而，我们必须认识到，如今的中国与十年前大不相同，中国的需求也在不断变化。”

因此吉宝制定了新的中国发展战略，重点关注能源转型、基础设施、可持续城市更新和数据中心，这些领域符合中国更长远的可持续发展目标。

吉宝的基金管理规模则从2021年底的420亿元增长超过三成，至去年底的550亿元。

吉宝将通过并购和有机增长来实现2000亿元基金管理目标。公司正规划更大型的吉宝标志旗舰基金，如吉宝可持续城市再生基金和吉宝亚洲基础设施基金系列。

卢振华说，公司争取今年推出第三支数据中心基金。

展望未来，卢振华看好私募股权和基础设施。

他指出，随着通胀放缓，利率趋稳，市场流动性下半年逐步改善，为筹资和交易提供更多机会。有限合伙人（LP） 预计偏好那些受宏观趋势支撑的行业，如能源转型、气候行动和数码化，这些都推动对吉宝解决方案的需求。

卢振华也认为基础设施有望成为增长最快的资产类别之一。“（市场）需大量资金来更换老化基础设施，还要提供可持续发展所需的更先进解决方案。”