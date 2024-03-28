银行贷款连续六个月上升 经济师：全年料增3％至5％

经济逐渐复苏，本地银行贷款连续六个月上升。经济师预测，今年全年贷款将恢复增长，预计增长3％至5％。

新加坡金融管理局星期四（3月28日）公布的预估数据显示，企业和消费者在今年2月共得到大约8015亿元贷款，环比增加0.91％。

占贷款总额约六成的商业贷款，环比增加1.62％至4894亿元，一连六个月上扬。占商业贷款最多的建筑与建设业贷款，逆转连续两个月环比下跌的趋势，2月增加0.84％至1695亿元。

消费者贷款略微减少，总额环比下滑0.2％至3121亿元。其中，占消费者贷款高达七成的房屋和过渡贷款环比减少0.14％，至2254亿元。

美联储下半年减息进一步刺激贷款需求

与去年同期相比，2月整体银行贷款减少0.28％，连续第15个月下跌，但跌幅是最小的。其中商业贷款在过去半年的跌幅逐月收窄，2月仅减少0.7％。

消费者贷款同比增长0.38％，连续第二个月上扬。

马来亚银行经济师蔡学敏接受《联合早报》采访时说，去年第三季以来，在出口和制造业复苏的推动下，我国国内生产总值增长回升，银行贷款也跟着复苏，特别是交通与仓储，及金融领域的商业贷款。

蔡学敏认为，旅游和体验相关的报复性消费，例如泰勒丝演唱会，将继续带动信用卡贷款增长。拥车证提前回流到市场供投标，促使配额增加，汽车贷款有望在今年恢复扩张。

蔡学敏说：“去年整体银行贷款是萎缩的，但我们估计，今年将恢复增长，增幅介于3％至5％。今年下半年，美国联邦储备局开始放宽货币政策，利率下降，将进一步刺激银行贷款。”

华侨银行首席经济师林秀心也认为，今年银行贷款将恢复增长。她受访时说：“如果今年经济增长大约2％，全球央行减息带动利率下降，以及中国经济复苏使市场恢复信心，银行贷款有可能增长。”

星展集团研究分析师林瑞雯的看法则偏谨慎。她受访时说：“目前的趋势看起来是令人鼓舞的，但要断定这是贷款恢复增长的势头，还为时过早。”

林瑞雯认为，银行客户还在偿还房屋抵押贷款，新的贷款需求也偏弱，今年的消费者贷款估计将维持疲弱。“我们对商业贷款的需求也持谨慎态度，但需求估计比消费贷款强一些。”