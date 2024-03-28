深圳股市涨1.72%亚太表现最好 海指跌0.85%

美国即将在星期五（3月29日）公布核心个人消费支出（Core PCE）物价指数。市场观望情绪下，星期四（28日）亚太地区股市好坏不一。新加坡海峡时报指数下跌0.85%或27.7点，闭市报3224.01点。

深圳股市上涨1.72%，是当日亚太地区表现最好的股市。紧随在后的是悉尼和香港股市，分别上扬0.99%和0.91%。上海股市上涨0.59%。

对于中国股市的强劲表现，华侨银行财富咨询部总经理徐道意在接受《联合早报》访问时指出，中国国家主席习近平已经指示中国人民银行重新开展购买政府债券的计划，目的是向中国经济注入更多流动性。这种对于增加流动性的预期支持了股价，其中科技行业的股票涨幅领先。

继星期三（27日）的优异表现，东京股市跌幅最大，下跌1.46%。首尔和台湾股市分别下跌0.34%和0.27%。

针对日本股市较弱的表现，徐道意提到，日元兑美元的汇率接近152，这引发了人们的讨论，认为日本银行将开始在公开市场进行干预，以支撑日元的价值。日元走强对日本出口商而言是不利的，因为这将导致转换后的收益降低。

分析：投资者应注意套利风险

至于投资者可关注的经济事件，徐道意说：“人们仍将高度关注美国联邦储备局可能的降息行动。即将发布的美国PCE通胀数据将受到密切关注，同样，人们也会关注星期五晚上美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找美联储须紧急降息的线索。新月份的开始还将伴随全球一系列的制造业采购经理指数（PMI）数据发布，这是全球各经济体乐观情绪的常见衡量标准。”

辉立证券投资组合经理韩巍博士受访时认为，不管是日本还是新加坡股市，在最近走高之后都有一些投资者套利的压力，因此下周投资者应适当注意风险。

韩巍说，香港股市在过去两周持续下跌后，在政府方面利好的影响下，有可能在接下来一到两周内技术性反弹至16900点到17000点的水平。

本地股市全天交易量达14亿9000万股，交易额13亿3000万元。上升股297只，下跌股240只。

海指成份股方面，八只上扬，15只下跌，七只持平。

领涨的成份股包括扬子江船业（YZJ Shipbuilding）起3.24%至1.91元，DFI零售集团走高2.87%至2.15美元，新翔集团（SATS）上扬2.77%至2.6元。

跌幅最大的凯德投资（CapitaLand Investment）下挫2.55%至2.68元；华侨银行（OCBC）下滑1.82%至13.49元，华业集团（UOL）滑落1.71%至5.75元。

个股消息方面，方圆集团（ValueMax Group）在午休时间宣布，子公司Well Chip已获得马来西亚证券委员会批准，拟在马来西亚证券交易所主板上市。这是集团马来西亚关联公司内部重组的一部分。集团股价闭市持平报0.38元。

耀杰集团（Regal International）闭市后宣布盈利预警，预期截至2021年6月30日财年的上半年业绩将出现亏损。这是持续的疫情影响和运营费用增加导致的。集团股票自2021年3月30日以来已被暂停交易，并于星期三收到来自新加坡交易所的退市通知书。