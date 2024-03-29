荷兰村时隔六年推新私宅地段 料满足市场需求

时隔六年，荷兰村再次推出一幅新私宅地段，可建造约680个单位，在这一黄金地段新供应短缺的情况下，预计未来将满足不少买家的需求。

政府2月底推出位于荷兰通道（Holland Drive）的私宅地段供发展商竞标，该总楼面面积为5万8224平方公尺（约62万6718平方英尺），是今年上半年政府售地计划（GLS）正选名单地段下所推出的5450个私宅单位的一部分。

新推出地段紧邻综合发展项目One Holland Village。远东机构为首的财团在2018年以相当于容积率每平方英尺1888元的最高标价标得荷兰村的一幅商住两用地段后，发展了这个项目。项目包括去年底新开业的One Holland Village商城，以及预计于2025年竣工的99年地契私宅One Holland Village Residences。

One Holland Village Residences位置便利，步行10分钟内可达荷兰村地铁站，附近两公里内的学校有英华自主中学（Anglo-Chinese School (Independent)）和恒力小学（Henry Park Primary School）。该项目2019年开售，截至去年8月，296个单位已全部售出。

该私宅项目由三个部分组成，分别是拥有248个单位的Sereen、拥有21个单位的Leven，以及拥有27个豪华单位的Quincy，它们的平均尺价依次升高。其中，Quincy有三个单位成交价超过千万元，是名副其实的豪宅项目。

One Holland Village Residences在2023年售出63个单位，尺价介于2601元至3391元，中位数为2881元。其中，一个2088平方英尺的单位以702万元卖出，是去年最大的一笔交易。

转售市场冷清 与热销新项目形鲜明对比

与新项目的热销形成鲜明对比的是，转售市场相对平静。荷兰村地铁站附近的私宅不算少，但缺乏大型项目，转售市场活跃度不高。

荷兰路（Holland Road）上的Loft@Holland是2015年建成的小型永久地契项目，仅有41个单位，且以一卧房为主。根据市区重建局的数据，该项目在今年有一个单位转售，2023年有四个单位转售，均为一卧房单位，尺价中位数是2574元。

另一永久地契项目Leedon 2（72个单位）与Loft@Holland隔荷兰路相望，于1997年建成，以两卧房和三卧房单位为主。最近的一笔转售交易是在2023年3月做成，尺价为1984元。

从荷兰村地铁站步行仅两分钟，就可到达1995年建成的The Merasaga。该项目共116个单位，面积最小的也超过900平方英尺。今年有一个单位转售，去年有两个，尺价介于1900元至2028元。

位于福特道（Ford Ave）的The Ford @ Holland是2009年建成的永久地契项目，共有85个单位，去年和今年各有一个一卧房单位转售，尺价分别为1945元和2135元。

小型项目租赁市场较活跃

尽管转售交易冷清，但地处荷兰村黄金地段，这些小型项目的租赁市场相对活跃得多。

Loft@Holland最为活跃，这个总共只有41个单位的项目，去年初至今的租赁交易达41笔。出租单位均为一卧房，租金大多介于3000元至4000元。

紧靠地铁口的The Merasaga是这些项目中租金最高的。市区重建局的数据显示，去年初至今共有40笔租赁交易，以两卧房和三卧房单位为主，其中两卧房租金大多介于5000元至6000元，三卧房大多介于7000元至8000元。

The Ford @ Holland和Leedon 2，从去年初至今分别有40笔和27笔租赁交易，前者有78%为一卧房单位，租金介于3000元至4000元；后者全部为两卧房和三卧房单位，两卧房租金大多在4000元以上，三卧房租金介于5000元至6000元。