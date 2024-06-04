凯德雅诗阁信托完全收购 美国南卡州学生宿舍股权

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）完成对位于美国南卡罗来纳州的永久地契学生宿舍Standard at Columbia的全部股权收购。

凯德雅诗阁信托星期二（6月4日）开市前发布文告说，信托收购了学生宿舍剩余的10%股权后，已取得100%股权，这有助于信托提高收入韧性。收购资金来自信托早期房地产撤资的收益。

这项房地产开发成本的息税折摊前盈利收益率（EBITDA yield）预计约为7%，高于2021年6.2%的预估。

宿舍拥有678个床位 入住率超过90%

宿舍共有678个床位，可为附近南卡罗来纳大学的部分学生提供住宿服务。这所大学是南卡罗来纳州最大的大学，共有3万5000多名学生。宿舍去年8月投入运营，入住率超过90%。它不仅入住率高，也是大学附近租金最高的宿舍之一。

在即将到来的2024至2025学年，宿舍截至5月底的预租入住率已达99%，与2023至2024学年相比，租金增长了约4%。

凯德雅诗阁信托首席执行官张如玲说：“学生宿舍的平均租赁时间约为一年，这增强了信托收入的稳定，以及抵御宏观经济不确定的能力。”

信托三年内分阶段收购这个学生宿舍。此前，信托及保荐人雅诗阁（The Ascott Limited）于2021年6月以各持股50%的比例，共同投资拥有学生宿舍90%的股份，并对宿舍进行开发。随后，信托于2022年11月收购了雅诗阁45%的股份。

张如玲还说：“信托将继续在需求强劲的主要城市黄金地段寻求增值投资，并有选择地开发收益较高的项目。”

去年，信托通过脱售资产回笼资金达4亿零810万元，平均收益率约为3.8%。此外，信托有七处房地产正在或将要进行资产提升计划（AEI）。计划完成后将提升信托投资组合的价值和盈利能力。