分析：我国数据中心容量虽增 但吸引大规模投资有困难

政府最近宣布为本地数据中心提供至少300兆瓦（MW）的额外数据容量，有业界人士认为，即便新加坡增加数据容量，面对区域国家的剧烈竞争及庞大的市场需求，我国可能无法在这个领域吸引到大规模外来投资。

副总理王瑞杰上星期四（5月30日）在新加坡亚洲科技会展（ATxSG）上，宣布推出绿色数据中心路线图。根据这个路线图，资讯通信媒体发展局将与业界合作，加速提高能源效率方面的创新，在短期内提供至少300兆瓦的额外数据容量，并透过绿色能源，让数据中心容量实现增长。

Fitch Solutions研究单位BMI针对上述宣布发布报告指出，这项计划不太可能让外国投资者对本地数据中心重燃太大兴趣，因为邻近新兴市场数据中心的容量庞大，短期内预计超过2500兆瓦。

报告说：“有鉴于这个领域的全球趋势，以及邻近市场尤其是马来西亚的增长势头，我们的看法是，大规模数据中心容量投资，不太可能重回新加坡。”

BMI针对数据中心Digital Realty的数据进行研究，在2022年3月至今年3月期间，每个预订的数据容量，一般上都超过1兆瓦。这意味着，超大规模客户最积极向数据中心预订额外容量。

东南亚咨询平台ASEAN Briefing的统计显示，新加坡拥有约100个数据中心，耗电量约占全岛的7％，到2030年预计将达12％。

根据世邦魏理仕（CBRE）的2024年第一季亚太数据中心趋势报告，自从我国2019年开始禁止建造新数据中心后，这个领域的投资活动一直很淡静，转手的资产非常少。这项禁令已在2022年解除。

专家：容量无法满足需求 对未来缺乏明确性

这份报告说，由于土地空间和电力供应有限，投资者对在本地发展数据中心的兴趣缺缺，它们反而把目光投向新加坡周边国家，如印度尼西亚峇淡岛和马来西亚柔佛新山，即便这两个地区面对数据中心技术人员短缺的情况。去年在柔佛新山启动的数据中心，容量超过100兆瓦，而它们的定价只是新加坡的约一半。

世邦魏理仕亚太数据中心解决方案主管依斯干达（Dedi Iskandar）接受《联合早报》访问时指出，尽管增加本地数据中心容量是一项积极的举措，有助于改善市场情绪，但这个容量仍然无法满足现有需求。他估计，单是国内对数据容量的需求，已介于300兆瓦至400兆瓦。

他认为，政府没有为这之后的数据容量提供更多细节，对未来缺乏明确性可能无法激起投资者的信心。若能够为接下来五年制定更透明且全面的计划，将有助于加强资者情绪。

也有分析师看好本地数据中心领域

不过，高纬环球（Cushman & Wakefield）新加坡及东南亚研究部主管黄显洋较为乐观。他认为，政府增加我国数据中心的额外容量，将受到业界人士欢迎，因为目前这个领域的主机托管（colocation）空置率仅有1%，是亚太区国家中最低的。

黄显洋说：“数码解决方案和生成式人工智能应用日益普及化，将继续提振市场对本地数据中心的需求。我国处于良好位置，来推动可持续数据中心解决方案的发展，可通过政府津贴和计划在这个关键领域取得创新，以及领导地位，吸引投资者的强烈兴趣。”

谷歌（Google）是其中一个在我国扩建数据中心的业者。公司日前宣布，建成了本地第四座数据中心，使得在新加坡的科技基础设施投资总额达到50亿美元（约67亿5000万新元），而2018年时投资额只有8亿5000万美元。