新加坡对冲基金鼎亚资本 扩大香港办公空间第四季入驻

新加坡对冲基金鼎亚资本（Dymon Asia）扩大香港中央商务区办公楼租赁空间。

鼎亚资本租赁的办公空间位于香港地标商业综合体公爵大厦（Edinburgh Tower），面积达7000平方英尺，预计今年第四季初入驻。

鼎亚资本副首席执行官简崇基在接受《联合早报》采访时说：“香港仍是鼎亚资本的关键市场。公司投资组合经理，特别是那些专注于北亚股票和宏观策略的投资组合经理，更青睐在香港工作，因为进入香港、中国大陆、韩国和台湾等主要市场更便利。”

2023年初以来，公司聘用的近15名投资组合经理中，40%的人选择在香港工作，尽管他们可以选择在新加坡、东京、孟买和上海等其他地方工作。

这间办公室可容纳70多名员工，是目前公司在盈置大厦（Nexxus Building）办公室的两倍。

自2016年以来，鼎亚资本的办公室一直设立在盈置大厦，有30多名员工。这家管理25亿美元（约34亿新元）的对冲基金公司今年前五个月的回报率估计为10%。公司目前在新加坡、香港、日本、印度、中国大陆、马来西亚和泰国七个国家和地区设有办公室。

对于公司接下来的发展，简崇基说：“鼎亚资本致力于扩大亚洲和中东地区的业务，计划今年晚些时候在迪拜开设新办公室。”

根据房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）的一份报告显示，截至3月底，香港甲级办公楼的空置率达到16.7%，达历史最高水平，租金连续第20个季度下降。新增供应加上当地公司成本削减可能会导致更多优质办公空间空置，并使租金承压。

中国内地公司曾是香港优质办公楼最积极的租户，但也没有涌入。世邦魏理仕的数据显示，它们仅占第一季新租赁的8%。