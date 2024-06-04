标普：亚细安制造业PMI升至51.7 创去年4月来最高

产出和新订单增速创下13个月以来的新高，这为亚细安5月份制造业的稳步改善提供了支撑。

根据标普全球（S&P Global）星期二（6月4日）发布的最新报告，亚细安制造业采购经理指数（PMI）从4月的51.0，升至5月的51.7，为去年4月以来最高。

采购经理指数若高于50，意味着制造业处于扩张状态，低于50则反映该领域陷入萎缩。

报告根据每月向亚细安各国制造业采购经理小组发送的问卷调查结果编制。他们来自印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南，共有约2100家制造商。

报告：新订单增长主要受国内需求推动

报告说，亚细安制造商进一步提高产量，实现了自去年4月以来最强劲的增长。新订单的增长率达到了13个月以来的最高水平，主要是受国内需求的推动。

与此同时，投入品采购也在5月份大幅增长，支撑生产前库存在4月增长停滞后，恢复强劲增长。制成品库存则再度减少，下跌速度为今年迄今最强劲，这表明一些制造商为满足生产需求，选择从库存中出售产品。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）经济师贝卢兹（Maryam Baluch）说，亚细安制造业在第二季中，表现出强劲增长势头。需求状况改善，新订单稳步快速增长，进而推动产出、购买活动和生产前库存强劲增长。

根据报告，就业在5月份连续第二个月下滑。与此同时，积压订单连续第三个月上升，涨幅为一年来最显著。数据表明，产能压力在增加，而亚细安制造商正努力应对不断增长的工作量，尤其是在就业仍然处于紧缩状态的情况下。

然而，潜在需求改善也导致通胀压力加剧，达到了三个月以来的最高水平。贝卢兹说，尽管通胀压力在5月份有所回升，但仍处于历史低位，因此目前并不是立即引起担忧的时刻。

展望未来，报告说，亚细安制造业企业对来年整体产出增长前景保持乐观。信心程度在4月跌至九个月以来的最低后，进一步增强。