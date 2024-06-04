逾六成受访者认为 共享办公空间不会完全取代传统办公室

后疫情时代，共享办公空间越来越受欢迎。但一项调查显示，约65％的受访者认为，共享办公空间不会完全取代传统办公空间。

根据新加坡国立大学房地产与城市研究院（IREUS）发布的今年首季房地产行情指数（Real Estate Sentiment Index，简称RESI）报告，尽管支持共享办公空间的受访者强调这种空间更灵活和可负担，但多数受访者认为，共享办公空间更有可能与传统办公空间互补，而非取代。

共享办公空间10年间稳步增加 今年料增逾4万个

过去10年，共享办公空间稳步增加，冠病疫情为主要推动因素之一。全球共享办公空间数额从2018年的1万6599个，增至2023年的3万4618个，预计今年进一步增至4万1975个。

报告说，随着共享办公空间的增长，混合工作模式和灵活工作空间安排等替代工作安排，也影响了办公空间需求。

尽管多数受访者预计，各领域对办公空间的需求将在不久的将来保持稳定，44％的受访者认为，家族办公室和财富管理领域对办公空间的需求将增加。

新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲座教授程天富说，资讯通信科技领域对办公空间的需求正在放缓，而这个领域是甲级办公空间的主要需求来源。受制于商业情绪的疲软以及全球不稳定因素，大型企业承受更大的压力，因此它们在空间扩张规划上更为谨慎。

尽管如此，新加坡办公楼租金仍在上涨，即便增速有所放缓。约65％受访者表示，对办公空间的新需求不会显著增加。

程天富解释说，中小企业和金融服务领域对办公空间的需求，不足以抵消来自科技领域的较低需求，从而降低了对办公空间的整体净需求。

针对“择优而栖”（flight to quality）的趋势，59％的受访者认为，随着更多企业寻求改善办公空间的质量和地点，这一趋势将对本地中央商业区办公楼市场带来积极影响。

56％受访者则认为，对更健康和更可持续办公空间的需求，将影响未来的中央商业区办公楼市场。