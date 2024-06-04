汇丰银行2025年首季前 本地新设三个财富中心

汇丰银行将在明年第一季度前，在新加坡开设三个财富中心，以便与客户进行全面财富对话。

汇丰银行新加坡财富管理及个人银行业务主管阿查里亚（Ashmita Acharya）星期二（6月4日）在新闻发布会上宣布上述消息。

位于中央商业区首个财富中心 今年6月正式开放

这三个财富中心分别位于新加坡中央商业区、东部和西部地区，其中位于中央商业区的第一个财富中心将于今年6月正式开放。

阿查里亚说，银行对实体网络的投资将增加五倍，把现有的分行转变为财富中心。与银行目前在克雷摩山（Claymore Hill）的分行相比，财富中心将更关注与客户之间的对话，而非现金交易。

她说：“我们希望创造一个让客户感到舒适的空间，而不仅仅是来做一笔交易，然后迅速离开。”

被问及与其他银行的财富中心有何不同时，汇丰银行新加坡首席执行官黄继瑜在发布会上说：“晚一点并不意味着更糟。”

他强调，在银行数码化的时代，汇丰银行仍选择开设财富中心，是因为与客户建立关心和信任至关重要。“我们希望提供一个地方，让客户能与我们建立联系，同时又有数码科技帮助减少交易过程中的阻碍。”

黄继瑜说，财富中心也会将财富管理与健康管理结合起来。汇丰银行的独特之处在于，它已将汇丰人寿整合到其业务中，可以同时满足客户的财富和健康需求。

银行面向客户职位将增三分之一

汇丰银行指出，未来五年，银行面向客户的职位将增加三分之一。

过去五年，汇丰银行在新加坡的技术投资增加一倍，以提供更好的客户体验。黄继瑜说：“银行的大量投资为未来的发展奠定了基础，使我们能够更好地满足客户的需求。”

汇丰银行业务覆盖全球60多个市场，2023年国际客户占集团财富管理及个人银行业务营收的40%。在新加坡，汇丰银行推出数码开户和投资方案后，去年新增国际客户数量比2022年高出76%。

高净值客户方面，根据汇丰银行的文告，2019年至2022年间，汇丰银行在新加坡的大众富裕和高净值客户数量实现两位数增长，且2023年这一数字仍在继续增长。

阿查里亚说，汇丰银行希望成为富裕的新加坡人和国际专业人士“首选的财富管理机构”。