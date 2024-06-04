银行股获利回吐 海指下跌0.3%

美国制造业活动持续疲软可能有利于降息预期，但星期二（6月4日）亚太地区多数股市的投资者似乎把焦点放在美国经济放缓对地区的负面影响。新加坡海峡时报指数下跌0.3%，或者9.93点，闭市报3338.94点。

亚太其他股市，深圳、上海和香港分别上扬0.45%、0.41%和0.22%。台湾、首尔、悉尼和东京，则分别下跌0.84%、0.76%、0.37%和0.22%。

对于新加坡股市的下滑，辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说，这主要是因为受到银行股拖累。他补充说，由于缺乏催化剂且经过一段时间的强劲上涨，一些获利回吐是预料之内的。

李经伟指出，由于学校假期已开始，部分交易员和投资者将暂时离开股市，预计到时交易量会较少。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员胡悠说，香港股市之前受到中国最新房地产政策提振，但随后因套利活动而下调。目前市场情绪已经稳定，对中国房地产市场的展望偏向乐观。这种情绪有利于这两天的股市表现。

对于亚洲地区股市走软，胡悠指出，这是美国5月份制造业活动减缓所致。“如果美国经济走弱，像台湾和韩国这样依靠出口的经济体将特别受到影响。”

另外，由于印度选举结果不确定性增加，印度股市星期二大跌5.9%。辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，虽然莫迪（Modi）最终可能还是会胜出，但反对势力的显著提升已让投资者质疑接下来几个交易环节的市场表现。

美国本周经济数据 或刺激市场

展望接下来几天，李经伟提到，美国将在当地时间星期二早上公布4月份职位空缺数据，星期五（7日）则公布初次申请失业救济金数据。经济放缓和通胀减速可能带来市场期待已久的降息行动，也可能推动市场上扬。

本地股市全天交易量12亿1000万股，交易额11亿7000万元。上升股272只，下跌股281只。

海指成份股方面，13只上扬，15只下跌，两只持平。

领涨的成份股包括新翔集团（SATS）起2.11%至2.9元，怡和合发（Jardine C&C）走高2.08%至26.98元，香港置地（Hongkong Land）上扬1.78%至3.43美元。

跌幅最大的是新科工程，下挫2.42%至4.04元；DFI零售集团下滑2.03%至1.93美元，华侨银行滑落1.1%至14.39元。

创值科技通信技术将用于丹麦卫星任务

个股消息方面，Amcorp Global宣布，旗下的35 Gilstead住宅项目，未能在额外买方印花税（ABSD）截止日期（6月4日）前获得临时入伙准证（TOP），因此需要支付1430万元的ABSD。支付款项将通过公司内部资源和大股东的短期借贷来解决。公司股价闭市时持平于0.12元。

运通网城房产信托（EC World REIT）公布，赞助机构富春集团董事长张国标，以及赞助机构子公司富春国际被Franklin Medici Alternative Investment要求支付1129万美元。这包含富春国际拖欠的贷款数额和利息。

富春国际全资子公司Forchn Global也签署了一项抵押契约，以5800万个运通网城房产信托单位作为富春国际还款义务的担保。信托自去年8月31日因无法偿还境外利息而被停牌。

新加坡邮政（Singapore Post）被标普全球评级（S&P Global Ratings）确认BBB的长期发行人信用评级。这是因为标普认为，集团具有减低债务的灵活性。

对于新邮政展望，标普则给予负面评级。这是因为集团过去收购活动以及低迷的业务情况导致负债上升。新邮政闭市上涨2%报0.5元。

创值科技（Addvalue Technologies）宣布，公司研发的IDRS™通信技术将用于合作伙伴丹麦卫星工程公司Space Inventor所参与的太空海事监视（Space-Based Maritime Surveillance）任务Bifrost。

Bifrost任务目标是通过多光谱光学成像、无线电信号和人工智能边缘处理技术，探索丹麦周边北极地区的太空监视。这将能够检测船只，并为国防和海岸警卫部门提供近乎实时的预警。Bifrost卫星将运行在525公里到575公里的轨道上，预计寿命为五年。创值科技闭市时持平于0.012元。