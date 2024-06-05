标普：新业务与产出增长快 我国私人领域连续15个月扩张

新业务和产出增长加快，带动5月份就业机会再度增加，使新加坡私人领域连续15个月扩张。

根据标普全球（S&P Global）星期三（6月5日）发布的最新调查报告，经季节性调整后的5月份新加坡采购经理指数（PMI），从4月份的52.6回升至54.2，这显示新加坡私人领域连续15个月扩张，且扩张速度高于长期趋势。

标普全球新加坡采购经理指数的问卷调查对象是来自制造业、建筑业、批发、零售，以及服务业五大领域的约400家私人公司的采购经理。采购经理指数若高于50，意味着经济活动处于扩张状态，低于50则萎缩。

报告指出，本地输出增长在17个月的连续扩张中再次加快，其中制造业表现突出。

劳动力不足 企业成本仍高企

5月新业务增长比以往更加明显，使积压工作以四个月以来最快的速度积累。因此，本地企业招聘了更多员工应对工作负荷，但由于劳动力市场紧张，就业岗位增加速度缓慢。

本地企业的供应商也面对相同的挑战，因劳动力和运输限制，供应商的交货时间连续10个月延长。

与此同时，商业活动增长对投入存货的需求刺激采购水平上升，后者增加速度稳健，达19个月内最快。采购库存也在增加。

采购价格与员工成本的上涨导致本地私人领域的平均投入价格继续升高，但由于采购成本通胀率下降，投入成本通胀率降至六个月来的最低点，使企业可以较慢的速度提高销售价格。

尽管如此，投入成本和产出价格通胀依旧保持在各自的历史均值之上。

新加坡私人领域的情绪在第二季度中旬保持积极。企业期待市场环境的改善和业务发展方面的努力，能够在未来转化成产出增长。5月份信心水平达到了去年10月以来的最高峰，其中消费者服务业的企业最乐观。

展望未来，标普全球市场财智的经济指标副总监潘婧怡说，根据最新的PMI数据，新加坡私人领域的扩张在5月份延续了强劲势头。

“新订单和积压工作量的显著增加，意味着未来几个月内商业活动会继续扩张，今年年中新加坡经济大概率会继续增长。”