统计局：4月零售销售环比跌2.7% 服饰消费尤其低迷

新加坡4月份的零售销售显现广泛性的疲弱，多数领域销售都减少，4月的零售销售同比下降1.2%，经季节性调整后的环比数据则下跌2.7%。

新加坡统计局星期三（6月5日）发布最新的零售销售指数显示，不包括汽车销售的4月零售销售同比减少4.5%，3月的数据是增长2.1%。经季节调整后不包括汽车销售的4月零售销售环比下跌4%，跌幅超过3月的0.1%跌幅。

我国4月份取得的总零售销售额约39亿元，线上消费占11.8%，略低于3月份的12%，不包括汽车销售的销售额是33亿元，线上交易占13.9%。

与去年同期相比，多数领域的零售销售都减少。其中，服饰与鞋类的销售减少尤其明显，跌幅达到16.2%，主要是消费者购买服饰的数额减少。若与前一个月比较，服饰与鞋类的销售减少15.1%，在众多领域中减幅最明显。

另一方面，手表首饰在3月取得双位数同比增长后，4月录得同比1.1%和环比8.6%的跌幅。

汽车销售是4月亮点

反观汽车销售，是4月零售销售的亮点。随着拥车证配额调高，汽车销售相对去年同期增长25%，经季节调整后的环比增幅也达6.4%。与汽车相关的汽油服务站销售，同比和环比增幅达3%和0.3%。

华侨银行首席经济师林秀心说，4月的零售销售表现是去年12月以来最差的。虽然汽车销售增长是开年来最强劲，但不足以将整体零售销售拉出萎缩区间。

林秀心说：“今年头四个月，零售销售同比扩张2.7%。虽然到访旅客人数保持稳健，但新元持续强势，第二季缺乏主要的旅游推广活动，加上6月学校假期国人出国度假，预计今年第二季的零售销售会维持低迷。”

统计局同一天也发布4月份的餐饮服务业销售表现。与去年4月比较，餐饮行业的销售略升0.3%，环比则减少0.9%。餐饮业上个月总销售额约9亿3100万元，当中24%是网上销售，高于3月的23.2%。

餐饮业中，除了餐馆的销售减少，快餐、餐饮供应商、咖啡馆，以及食阁和其他餐饮场所的销售，都比3月份高。无论与去年4月或今年3月相比，国人今年4月到餐馆用餐的消费都减少，同比减少7.5%，环比减少8.8%。