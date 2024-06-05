过半东南亚和印度初创企业：过去一年更易扩展业务

一项调查发现，53%来自新加坡、印度、印度尼西亚和菲律宾的的初创企业认为，比起以往，它们过去一年扩展业务更为容易。然而，相对四个市场的平均值，这么认为的新加坡初创企业比率较低，为49%。

根据美国软件公司HubSpot星期二（6月4日）发布的报告，在四个市场中，初创企业最为乐观的市场依次是印度、印尼、新加坡以及菲律宾。

报告在今年2月至3月间完成，受访者为来自上述四个市场的600名初创公司创始人与决策者，其中150人来自新加坡。

39%的新加坡初创企业认为过去一年扩展业务的难度跟以往不相上下，在四个市场中比率最高；仅12%认为难度超过以往，在四个市场中比率最低。

反观菲律宾初创企业，48%认为过去一年扩展业务的难度超过以往，仅39%认为难度低于以往，在四个市场中垫底。在印度，65%的初创企业认为，过去一年扩展业务比以往容易，22%则认为难度超过以往。

在印尼，59%的初创企业认为，过去一年扩展业务比以往容易，16%则认为难度超过以往。

本地初创企业面对多重挑战

在吸引新客户方面，受访本地初创企业遇到的重大挑战包括现有渠道价格变得更昂贵（39%）、内部流程让决策过程变慢（35%）、客户要求更苛刻（35%），以及竞争更激烈（31%）。

在人力方面，本地初创企业面临的最大挑战包括人才库缺少多样性（41%）、雇佣成本高（37%），以及人才缺少专业技术（37%）。

本地初创企业最难聘请到的职务包括：客户成功专才（45%）、营销专才（45%）、数据分析或数据科学人才（33%）、人工智能和机器学习专才（31%），以及项目管理（31%）。

另一方面，本地初创企业在更新技术栈（Tech Stack）时，面临的最大问题包括测量投资回报率（33%）、投入资源确保能符合监管（31%），以及确保工具互相集成（29%）。

数据分析方面，本地初创企业面临的最大挑战包括时间、资源和数据分析专业人才有限（41%），企业文化抵触数据主导的决策（36%）以及缺少数据质量和一致性（35%）。