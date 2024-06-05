我国集装箱港口绩效全球排第17 专家：延误情况短暂

去年，新加坡集装箱港口在港口绩效方面全球排名第17，比2022年上升一个名次。受访学者认为，近期新加坡港口出现拥堵以及船舶等待泊位时间延长事件只是短暂现象，不会对新加坡有长远的负面影响。

根据世界银行与标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）星期二（6月4日）发布的《2023年全球集装箱港口绩效指数》（Container Port Performance Index, 简称CPPI）显示，在港口绩效方面，中国上海的洋山港和阿曼的塞拉莱港（Salalah），分别保持全球第一和第二，跟2022年的排名一样。

2022年排名第五的哥伦比亚卡塔赫纳港（Cartagena）则跃升至第三。

指数主要侧重港口的运营效率和集装箱船停港时间，反映港口的主要客户体验以及所得到的基本价值。这是因为港口接收和处理集装箱船作业的效率，对承运商选择港口至关重要。编制指数的主要目的是为全球贸易体系和供应链中多个利益相关者识别需要改进的领域。

2023年的指数编制涵盖全球405个港口，其中55个是最新加入的港口。多达100个港口的2023年排名有进步。

新加坡港口停靠次数领先

若以船只停靠（port of call）次数来看，新加坡港口以6949次，遥遥领先在港口绩效排名前十的港口。

针对新加坡港口船舶等待泊位时间近期出现延误的情况，新加坡社科大学商学院副教授罗慧善接受《联合早报》访问时说，这个情况不是新加坡独有，其他区域港口也一样。

罗慧善说：“如果时间延长的情况只是短暂现象，在整体效率的平衡下，长期而言对港口排名影响微乎其微。不过，对排名的影响程度也视乎其他竞争港口在同一时期的表现。”

她补充说，新加坡港口面对的最大竞争来自区域的港口和转运枢纽，如上海的洋山港，主要基于它们的吞吐量、可扩展性和在国际贸易中的策略性角色。

在2023年的排名中，离我国最近的马来西亚丹绒柏乐巴斯港口（Tanjung Pelepas）的排名，从全球排第六上升至第五。

罗慧善说：“值得注意的也包括其他港口在增强能力、科技整合与增强服务质量方面的投资。除了考虑到成本效率、服务质量和连通性之外，能够预测和整合未来趋势的前瞻性思维也不可或缺。”

她也认为，新加坡要继续保持首屈一指的枢纽港地位，必须朝港口运营效率以外的地方发力。能够提供一系列海事服务，是加强整体竞争力的关键。“要保持竞争力就必须了解新市场趋势，并主动管理风险。”