市场再担忧美国经济 海指跌8.93点

市场对美国经济的新一轮担忧,抵消了对美国联邦储备局将在今年底之前开始降息的乐观情绪,亚太和本地股市星期三(6月5日)涨跌不一。新加坡海峡时报指数下跌8.93点或0.27%,收报3330.01点。

亚太股市方面,首尔上涨1.03%,台湾和悉尼分别起0.60%和0.35%;东京下跌0.89%,上海、深圳和香港的跌幅介于0.10%至0.83%。

FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均接受《联合早报》访问时说,海指星期三以下跌作收,泰国酿酒(Thai Beverage)和星狮物流商产信托(Fraser Logistics & Commercial Trust)等股票的显著涨幅,被跌幅最大的海庭(Seatrium)和怡和合发(Jardine C&C)所抵消。

泰国酿酒和星狮物流商产信托分别上涨3.03%和1.54%,收报0.51元和0.99元。海庭和怡和合发则分别下跌3.37%和2.41%,收报1.72元和26.33元。

分析师:亚洲市场仍充满希望

尽管海指表现疲软,曾德均认为,新加坡以及台湾和韩国等其他区域股市的展望仍充满希望,这些市场预计受益于半导体行业的上升周期。

“此外,由于利率预料较长时间保持高位,金融业将受到青睐。日本货币政策正常化后,国内净利息收入增加,推动当地大型银行的净利创新高。随着贷款增长和财富管理业务逐步回暖,新加坡三家银行预计维持强劲表现。”

辉立证券研究主管周冠龙在一份报告中说,美国经济预计陷入“滞胀”(stagflation),商品通胀风险在上升和蔓延。除了运费升高,多种商品价格特别是金属,在今年强劲上涨;商品价格也是通胀的先行指标。

考虑到宏观环境充满不确定因素,周冠龙建议投资者买入获得强大资产负债表或资产创收(monetisation)计划支持,并带来具吸引力的股息收益的股票。

新加坡股市星期三全场成交量12亿5000万股,总交易额13亿5000万元。上升股301只,下跌股248只。

个股消息方面,海庭宣布,已获得英石油公司子公司BP Exploration and Production授予的一份意向书,在美国墨西哥湾的Kaskida浮式生产装置(FPU)项目的工程、采购、建造和调试工作的最终合同敲定前,展开一些早期工程工作。

扬子江金融控股(Yangzijiang Financial Holding)宣布,集团旗下海事基金,已与Alpha Omega Marine成立战略合资企业,收购将命名为MV One and Only的高质量、现代化和环保型干散货船,预计于7月交付。公司股价报0.325元,跌1.52%。

停牌中的森跃控股(Sen Yue Holdings)于星期三向新加坡交易所监管公司(SGX RegCo)提交申请,将提交恢复交易的计划书期限,延长至明年5月3日。