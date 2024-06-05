市场再担忧美国经济 海指跌8.93点

市场对美国经济的新一轮担忧，抵消了对美国联邦储备局将在今年底之前开始降息的乐观情绪，亚太和本地股市星期三（6月5日）涨跌不一。新加坡海峡时报指数下跌8.93点或0.27％，收报3330.01点。

亚太股市方面，首尔上涨1.03％，台湾和悉尼分别起0.60％和0.35％；东京下跌0.89％，上海、深圳和香港的跌幅介于0.10％至0.83％。

FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均接受《联合早报》访问时说，海指星期三以下跌作收，泰国酿酒（Thai Beverage）和星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）等股票的显著涨幅，被跌幅最大的海庭（Seatrium）和怡和合发（Jardine C&C）所抵消。

泰国酿酒和星狮物流商产信托分别上涨3.03％和1.54％，收报0.51元和0.99元。海庭和怡和合发则分别下跌3.37％和2.41％，收报1.72元和26.33元。

分析师：亚洲市场仍充满希望

尽管海指表现疲软，曾德均认为，新加坡以及台湾和韩国等其他区域股市的展望仍充满希望，这些市场预计受益于半导体行业的上升周期。

“此外，由于利率预料较长时间保持高位，金融业将受到青睐。日本货币政策正常化后，国内净利息收入增加，推动当地大型银行的净利创新高。随着贷款增长和财富管理业务逐步回暖，新加坡三家银行预计维持强劲表现。”

辉立证券研究主管周冠龙在一份报告中说，美国经济预计陷入“滞胀”（stagflation），商品通胀风险在上升和蔓延。除了运费升高，多种商品价格特别是金属，在今年强劲上涨；商品价格也是通胀的先行指标。

考虑到宏观环境充满不确定因素，周冠龙建议投资者买入获得强大资产负债表或资产创收（monetisation）计划支持，并带来具吸引力的股息收益的股票。

新加坡股市星期三全场成交量12亿5000万股，总交易额13亿5000万元。上升股301只，下跌股248只。

个股消息方面，海庭宣布，已获得英石油公司子公司BP Exploration and Production授予的一份意向书，在美国墨西哥湾的Kaskida浮式生产装置（FPU）项目的工程、采购、建造和调试工作的最终合同敲定前，展开一些早期工程工作。

扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）宣布，集团旗下海事基金，已与Alpha Omega Marine成立战略合资企业，收购将命名为MV One and Only的高质量、现代化和环保型干散货船，预计于7月交付。公司股价报0.325元，跌1.52％。

停牌中的森跃控股（Sen Yue Holdings）于星期三向新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）提交申请，将提交恢复交易的计划书期限，延长至明年5月3日。