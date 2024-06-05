涵盖人才培养与供应链合作等 新美将加强半导体等领域合作

我国和美国决心加强半导体领域合作，包括培养人力资源、研发创新和供应链合作。这是两国政府未来重点合作领域之一。

副总理兼贸工部长颜金勇和美国商务部长雷蒙多在星期三（6月5日）举行的美国—新加坡增长与创新伙伴关系（US-Singapore Partnership for Growth and Innovation，简称PGI）部长会议后发布联合声明，阐述了两国在这个伙伴关系的四大支柱下取得的进展，以及未来进一步的合作空间。

在四大支柱之一的先进制造业和供应链韧性方面，两国政府决心加强半导体领域的合作。这一合作包括培养人力资源来满足半导体行业不断增长和变化的需求；研发创新下一代集成电路，涵盖早期和竞争前性质的研发创新，以及半导体和半导体设备制造的供应链合作。

在美国商务部CHIPS计划办公室和CHIPS研发办公室，以及经济发展局（EDB）、新加坡科技研究局 (A*STAR）和企业发展局（Enterprise Singapore）的带头下，两国针对上述课题探讨如何深化合作。

美国—新加坡增长与创新伙伴关系2021年推出，以加强美国、新加坡和东南亚之间在新兴领域的贸易和投资合作，并深化两国公司间商业关系。伙伴关系的四大支柱是数码经济和智能城市、先进制造业和供应链韧性、洁净能源和环境科技，以及医疗保健。联合声明说：“这四大支柱取得了显著进展。”

颜金勇在领英上贴文说：“我们在这些领域取得良好进展，还将继续推进新举措，使我们的合作更上一层楼。”

他也说：“在半导体领域的合作会帮助增强我们的半导体生态系统，加强我们的竞争力。”

加强洁能和环境科技合作 加深民用核能源能力建立

声明也指出，刚举行的人工智能圆桌讨论会凸显了新美在人工智能领域的深度合作，包括政府、产业和研究机构，以及两国间的能力互补。

两国也对新加坡资讯通信媒体发展局与美国商会即将签署的谅解备忘录表示欢迎，通过新加坡的贸易互信（TradeTrust）框架促进数码贸易，将有助于企业把握数码经济的机遇。

此外，两国也将加强洁净能源和环境科技领域的合作，包括加深在民用核能源能力上所建立的合作。

在东南亚促进可持续发展和采用高质量气候标准的其他联合计划包括：美国、新加坡和其他12个印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，简称IPEF）伙伴推进合作计划，如清洁经济协议下，氢能和可持续航空燃料方面的合作。此外，美国国际贸易管理局和新加坡能源市场管理局会在今年的新加坡国际能源周，加强在氢科技的合作。

伙伴关系也对印太经济框架起到辅助作用，深化印太经济框架伙伴之间的长期经济合作，将有助于市场实现更高的经济增长和创造更多就业机会。

大力支持印太经济框架 合作伙伴已取一些进展

声明总结说：“美国—新加坡增长与创新伙伴关系是个重要平台，让两国共同探索和开发解决方案和创新，应对当今复杂的挑战。我们将保持在伙伴关系下的定期接触，规划新道路，制定变革举措，包括在共同感兴趣的新领域深化伙伴关系，确保我们的企业和员工实现可持续和包容性增长。”

颜金勇星期三（6月5日）在印太经济框架清洁经济投资者论坛晚宴致辞时说，新加坡大力支持印太经济框架，合作伙伴已经取得了一些进展，但这只是开始。“我们必须要把这些协议转化为实实在在的成果，使我们的企业和人民受益。”（郑一鸣摄）

另一方面，颜金勇星期三出席印太经济框架清洁经济投资者论坛晚宴致辞时说，新加坡大力支持印太经济框架，合作伙伴已经取得了一些进展，例如关于公平经济协议和清洁经济协议的谈判也已基本结束，合作伙伴正在采取措施签署这些协议。但这只是开始，“我们必须要把这些协议转化为实实在在的成果，使我们的企业和人民受益”。