本地首季房地产交易额同比下滑过半 仍居亚太前五

尽管新加坡第一季房地产交易额同比下滑过半， 但仍居亚太区域前五。

MSCI旗下MSCI Real Assets最新发布的《亚太资本趋势报告》显示，受高利率影响，新加坡首季房地产交易额同比下滑56%至18亿美元（约24亿新元）。过去12个月的交易额则同比减少47%至64亿美元，也是区域第五。

从房地产类别来看，新加坡办公楼和工业房地产销售疲软，前者交易额同比减少55%至5亿1100万美元，后者同比减少17%至5亿美元。两者环比均下滑48%。

相比之下，新加坡零售房地产表现尚可。第一季交易额环比增长53%至9亿4100万美元，但同比仍下滑75%。

商场收益率仍具有吸引力

报告指出，尽管郊区商场价格接近峰值，但收益率仍具有吸引力，多家商场在过去几季都有转手。

第一季最大零售房地产交易是长春产业（Allgreen Properties）对利达广场（Seletar Mall）的收购，交易额为5亿5000万元。

报告显示，利达广场的入驻率达100%，收益率接近4%。交易价格比2022年中的估值高出约18%。

报告还指出，新加坡房地产市场焦点已转向共享居住（co-living）地产，第一季有三家酒店在收购后改建。

此外，新加坡集售市场今年也表现惨淡，首季只有五个项目招标，但没有成交。不过，城市发展（City Developments）近期以4亿3900万元买下位于乌节路的“德辉大厦”（Delfi Orchard），交易价比要价高出100万元或0.23％，为疲弱的集售市场带来一股暖流。

亚太办公楼交易量持续下降

就整个亚太区域来看，今年第一季的交易总额同比下降13%至313亿美元。其中，办公楼交易额同比下滑23%至114亿美元。虽然这类房地产下滑幅度排第二，但仍是投资额最多的房地产类别。下滑幅度最大的是老年住房及护理，第一季下滑了48%。

报告说，亚太大部分地区的办公楼交易量持续下降，与去年同期相比下降超过两成。不过，在交易价格下调的推动下，韩国办公楼市场则逆势增长。

投资者对零售房地产兴趣回升

工业房地产今年开局则较佳，增长26%达81亿美元。零售房地的交易额虽同比下滑7%至74亿美元，但占本季商业地产总销售额的近四分一。

报告指出，日本和中国的借贷成本仍很低，推动当地这两类的房地产交易。其中，日本季度有多个大型物流和数据中心交易。

报告还说，在经历几个季度低迷后，近期投资者对零售房地产兴趣回升，表明亚太零售房地产在经历大幅度的价格调整后，投资者已开始寻找投资机会。

展望第二季，报告认为，多项迹象显示区域房地产投资活动疲弱的趋势已见底。不过，除日本和中国外，其他市场因借贷成本仍较高，复苏尚需一段时间。美国降息时间与幅度，是主导这些市场走向的主要因素。