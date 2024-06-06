接送幼儿和特需学生 校车公司对准小众市场确保竞争力

“若不改变就会被淘汰”是本地校车服务公司Bus Tech Leasing的创办人沈金福的经营哲学。他认为，在当下的数码时代，通过互联网宣传并采用数码科技才能维持市场竞争力。

若在谷歌搜索引擎上随意输入“校车”和“新加坡”两个关键词，就会出现Bus Tech Leasing的广告，宣传公司的幼儿载送服务。这家公司不仅有官方网站、预定服务手机应用，还采用巴士追踪科技追踪旗下的巴士。

公司创办人兼董事经理沈金福今年71岁，他虽然年纪大，但对这些科技都非常熟悉。

他接受《联合早报》访问时说，做生意就应该顺应时代变化，况且政府提供采用数码科技的津贴，就应该好好利用。虽然他成长的年代没有手机，也没互联网，但他用心向销售商学习，很快便上手。

沈金福在2011年开办巴士服务公司金伟（Kim Way）。他原本在一家私巴公司工作，在老板的鼓励下，他买下一辆二手迷你巴士。当时，他四处招揽生意并获得新光学校（Pathlight School）校车服务合同，于是他便开始接送有特殊需求的学生。

当被问及接送孩子时遇到什么挑战时，他说：“其实学校有讲解孩子们的情况，只要有心理准备，基本上问题不大。最重要的是要怀有爱心、耐心和对工作的热忱。”

公司的生意日益增加，他虽然也添购了数辆巴士，但仍与其他私巴服务公司一样面对人手短缺的问题。于是他与个别迷你巴士车主合作，以中间人的身份，安排并协调车主提供校车服务。这种合作方式的灵感源自他以往在国际快递服务公司工作的经验。

“这家快递公司的送货员当中有很多是个别车主，他们在车子贴上公司的标志，代表公司送货。其实他们都是私家车主。”

聘用60岁以上退休者 拥有多年驾驶经验比年轻人更熟练

公司也聘用60岁以上的退休者担任巴士司机和跟车员。他说，司机的薪金才2000多元，而许多退休者希望赚取一些生活费和打发时间，因此这份工作非常适合他们。此外，这些年长人士拥有多年驾驶经验，甚至比年轻人更熟练。

公司也在2017年更名为Bus Tech Leasing。新名称反映了公司与数码时代接轨，以及能让年轻一代产生共鸣的全新品牌形象。

公司至今仍为新光学校提供校车服务，从刚开始时的一辆巴士，增至七辆。

本地的私人巴士服务竞争激烈，沈金福认为，科技只是经营公司的辅助工具，而市场策略才是让公司发展的关键。“我们不载游客，也不载员工，只载学生。若要跟大型公司竞争，就要专攻小众市场，所以我们推出幼儿载送服务。”

为加深消费者印象 特别注册“Childcare Bus”商标

为了加深消费者对公司提供幼儿接送服务的印象，公司特别注册了“Childcare Bus”商标。

他年事已高，但一对儿女都没兴趣接手生意，他也没有退休的念头。

他笑着说：“如果有人要收购我这盘生意，我很乐意。我目前没有拓展生意的计划，只要能维持现状，把公司继续经营下去，我就很满足了。”