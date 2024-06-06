或有助提升工作表现 会计领域对AI看法积极

本地会计领域的雇主和雇员皆对人工智能（AI）带来的冲击持正面态度，并对采纳AI创新技术保持积极看法。然而，会计领域也存在一些挑战，比如缺乏主要的资源，如基础设施和数据准备来充分运用AI。

新加坡特许会计师协会（ISCA）最近发布的白皮书，揭示了会计领域对AI的态度。

报告指出，AI的普及化并不意味着会计专业人员会失去工作机会，相反，他们将有机会获得更多专业提升，并在工作职能上经历积极的变革。

例如，首席财务官将越来越注重策略性工作，如领导业务发展、风险管理、可持续性和治理。

报告说，AI可以将日常工作自动化，让审计师可以专注于更复杂的分析和策略性工作。资深审计经理、审计合伙人或董事60%的关键工作，以从AI中受益。

使用AI也能让审计师获得更多关于公司财务表现、运营效率和机构合规情况的信息。

调查也发现，在财务会计方面，财务总监和首席财务官的职能，能通过AI增强67%和62.5%。

另一方面，业务总监或财务总监的工作都能利用AI在关键职能上获益。AI科技无论在分析、预测、计划和支持决策过程方面都提供了强大的能力。

会计业者：AI提高工作效率

会计公司RSM数据科学董事欧锦翔接受《联合早报》访问时说，AI让工作更有效率，减少从原始数据中摘取、处理和获得见解的时间。

欧锦翔说：“另一个好处是，员工可以花更多时间在更高价值的工作，例如审议财务表现。这个对留住年轻人才至关重要，因为年轻人希望从事更有意义的事。”

Xero亚洲董事经理科伦（Koren Wines）受访时说：“许多人视AI为威胁，其实不然。AI擅长快速处理数字和交易，准确地提供关键、宝贵的绩效数据，但客户仍需要可相信的顾问解读数据和说明结果，并转换成可行动的策略。”

新加坡特许会计师协会去年6月展开的调查发现，72%的受访雇主认同AI会改变企业的游戏规则，75%预期AI会提高生产力，52%说成本会降低，而一半受访雇主表示会利用AI增强现有职能。

接受调查的雇员也表现积极，82%认为生成式AI会增强工作表现。76%的受访雇员预期生成式AI在例行工作上可节省时间，73%预期生产力能提高，而67%认为可利用生成式AI执行更好的数据分析和见解。

大型公司更青睐AI

Xero亚洲所做的另一份调查则显示，四分之三的人认为，AI可以帮助腾出时间专注于咨询工作，43%的中型会计公司也表现积极，但18%的微型和小型企业则不认同。

相对于大型公司，微小型企业更希望保留一些职务的控制权，而55%的大型公司希望超过一半的科技由AI支持，这或许是因为微小型公司缺乏时间和资源来实施AI。

新加坡特许会计师协会的报告也说，虽然会计领域的雇主和雇员对AI寄予厚望，但若要采纳AI科技，企业需要提升现有的基建，以及雇员能力等。企业也需要额外资源组织供AI使用的数据。

欧锦翔说，会计专业人士面临一个巨大的挑战，即如何保持技能与时俱进。随着AI科技迅速进步，会计领域也在不断变革，因此，会计从业者必须不断提升技能，并适应这种变化，以胜任未来的工作。