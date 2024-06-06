绿色转型改造燃煤电厂 可节省建新电厂35%前期成本

通过电厂改造（repowering），让原本被淘汰的燃煤电厂得以获得“新生命”，转变为清洁能源电厂。与直接建设新厂相比，这种方法可节省高达35%的前期成本。

专注于减碳工作的技术咨询机构Quantified Carbon星期四（6月6日）发布文告指出，通过对燃煤电厂进行改造，清洁能源电厂建设者可以避免多个复杂且耗时的程序，如购地、获取建造准证和电网连接，同时也能缓解因淘汰旧电厂而导致的员工失业问题。

电厂改造是指重新使用旧电厂部分或全部结构，为能源转型提供解决方案，解决减碳、降本和稳定电力供应的三大问题。

电厂改造是由Quantified Carbon发起的非营利计划Repower Initiative下的主要工作。这项计划得到汇丰银行（HSBC）、Clean Air Task Force，以及Founders Pledge等机构的资助。

计划在初始阶段会专注于亚洲开发银行能源转型机制（Asian Development Banks Energy Transition Mechanism）和公正能源转型伙伴关系（Just Energy Transition Partnerships）锁定的国家，包括中国、印度尼西亚、印度，以及韩国。

文告指出，亚洲有大量大型且较新的化石燃料电厂，因此有巨大的减碳潜能。

全球80%燃煤发电能力在亚洲

Repower Initiative星期四发布了题为“为亚洲煤电清洁能源改造提供融资”的白皮书。在发布会上，全球80%的燃煤发电能力集中在亚洲，其中大部分位于中国。

通过电厂改造，可以减轻燃煤电厂关闭造成的社会影响。Quantified Carbon总裁奎斯特指出，通过相对简单的再培训，可以保留当地60%至70%的工作岗位。他还提到，在亚洲部分地区，许多燃煤电厂仍然很新，因此在减碳过程中，一个挑战是如何避免之前的巨额投资浪费。电厂改造可以部分解决这个问题，使40%到50%的现有投资得以继续利用，而不至于被废弃。