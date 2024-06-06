六个月国库券回弹至3.76％ 分析：料趋稳不会大幅反弹

需求出乎意料减少，促使最新一批六个月国库券的截止收益率回弹。分析师认为，国库券收益率逐渐见顶，接下来将维持平稳，不会大幅反弹。

新加坡金融管理局星期四（6月6日）公布最新一批六个月国库券的拍卖结果。这批国库券的截止收益率是3.76％，较上一批的3.65％，高出11个基点。

在这之前，国库券截止收益率已连续四次下滑，从3月底的3.8％，降至5月底的3.65％。

最新一批国库券供认购的总额为71亿元，申购额142亿元，认购率是两倍。上一批国库券共70亿元，申购额145亿元，认购率2.07倍。

华侨：最新一批国库券截止收益率高于预期

华侨银行利率策略师张淑娴接受《联合早报》采访时说：“最新一批国库券的截止收益率比我们预期高。这可能是因为短期资金吃紧，影响了六个月国库券的需求。我们不认为，这样的情况会持续。”

张淑娴维持先前的看法，认为六个月国库券收益率正逐渐见顶。

至于美国联邦储备局将于何时开始减息，张淑娴修正了看法，如今预测美国央行将于9月启动减息，今年减息25个基点。她原本预测美联储7月开始减息，今年共减息75个基点。

张淑娴说：“从最近的经济数据来看，美联储可能要到今年较迟时才会开始降息。我们认为，联邦公开市场委员会（FOMC）官员需要更多数据来证实通货膨胀正在趋缓，才更有信心放宽货币政策。”

认购率减少或是收益率回弹原因

Bondsupermart债券研究部分析员黄田昭受访时说，比较了前后两批国库券的认购率，并指出认购率减少，可能是收益率回弹的原因。

黄田昭认为，最新一批国库券的截止收益率，与今年3月和4月份的拍卖结果，不相上下。“整体来说，我们预计，六个月国库券收益率将趋于平稳，不会大幅反弹。”

相较大部分市场人士预测美联储将于9月开始降息，黄田昭认为，美联储今年不会减息。

黄田昭说：“美国的通胀率依然比美联储的目标2%更高，这可能会给美联储官员带来压力，迫使他们在更长时间内维持较高利率，而不是冒着过早降息的风险，导致通胀再度升温。因此，我们估计国库券收益率将继续保持平稳。”

金管局将于下星期三（12日）推出新一批六个月国库券。